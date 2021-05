Electricité : Engie condamné pour "pratiques commerciales trompeuses"

Le deuxième fournisseur d'énergie en France n'a pas suffisamment informé ses clients sur les détails de son offre "Elec Weekend"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) a obtenu gain de cause face à Engie... Le tribunal judiciaire de Paris a en effet condamné le deuxième fournisseur d'énergie en France, derrière EDF, pour "pratiques commerciales trompeuses", a annoncé ce jeudi l'association de défense des consommateurs.

Ce jugement fait suite à une plainte déposée en 2018 par la CLCV, qui visait alors une des offres d'Engie, baptisée "Elec Weekend", promettant 30% de réduction des tarifs d'électricité le week-end.

"Nous avions notamment constaté que l'offre Elec Weekend présentée sur le site internet d'Engie n'informait pas loyalement les consommateurs sur la réduction tarifaire associée à son offre et ses conditions. Elle ne les avisait pas également sur les plages horaires en semaine durant lesquelles ils pourraient effectivement bénéficier de la réduction tarifaire associée à son offre", dénonce l'association dans un communiqué.

"Tous les ingrédients sont réunis pour favoriser la tromperie"

"La libéralisation du marché de l'électricité n'a pas entraîné une véritable baisse du prix pour les consommateurs (- 6 à -7% seulement)", rappelle-t-elle, estimant que "certains opérateurs ont cherché des offres 'innovantes' sur le modèle de la tarification de pointe".

"Le tarif est peu cher sur les créneaux horaires de faible consommation, qui coûtent peu, et est bien plus élevé lors de périodes de pointe qui sont coûteuses (le soir, en hiver, etc.). Le compteur Linky leur a permis de proposer ce type d'offres mettant en avant un tarif plus bas selon la période de consommation", explique la CLCV.

Or, ces offres ont laissé, en pratique, que peu de marge de manoeuvre aux fournisseurs. Ainsi, "tous les ingrédients sont réunis pour favoriser la tromperie. Elles sont propices à des pratiques commerciales douteuses telles que le démarchage abusif", estime l'association.

Engie n'a pas fait appel du jugement

"La décision est ferme et définitive, Engie n'ayant pas fait appel", indique-t-elle, tout en se félicitant de ce jugement "qui ouvre la voie à de meilleures pratiques des fournisseurs d'énergie".

De son côté, le géant de l'énergie nie toutes pratiques trompeuses. "Le message commercial d'Engie sur son offre Elec Weekend n'était pas trompeur en cela qu'il permettait de comprendre que le bénéfice des moins 30% portait sur le prix du kWh hors taxe", a-t-il assuré au 'Parisien', tout en affirmant néanmoins être prêt à effectuer des quelques "points d'amélioration", notamment sur la mise en conformité des "mentions explicatives de l'offre" sur son site.