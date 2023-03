Electricité : Enedis dresse la liste des départements les plus sobres cet hiver

Le gestionnaire de distribution d'électricité note une baisse de 4% à 14% selon les départements depuis le 15 octobre 2022.

(Boursier.com) — Les appels à la sobriété se sont multipliés cet hiver et les Français ont réagi, selon Enedis. Le gestionnaire de distribution d'électricité fournit depuis le mois de février une carte départementale de la baisse de consommation du secteur résidentiel. Il note une baisse de 4% à 14% selon les départements depuis le 15 octobre 2022.

"Le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen affichent les baisses les plus importantes. Parmi les hypothèses envisagées, on peut penser que les efforts sur le chauffage électrique ont pesé sur cette baisse car ces mêmes zones concentrent le plus fort taux de chauffage électrique", peut-on lire dans un communiqué.

Effort de sobriété

La carte fournie par Enedis "présente l'effort de sobriété par département. Il est calculé en faisant la différence entre la consommation électrique mesurée cet hiver et la consommation électrique des années précédentes, en gommant les écarts de température et périodes de confinement de 2020".

Selon cette carte, le Lot (-13,9%), les Landes (-13,6%) et l'Aude (-12,8%) sont les trois départements qui affichent la consommation d'électricité la plus en baisse cet hiver, sur la période allant du 15 octobre 2022 au 5 février 2023.

Du côté des moins bons élèves, ont trouve les Ardennes (-3,7%), la Moselle (-4,2%) ou encore l'Orne (-4,3%). L'explication est simple selon Enedis : elle est liée aux différences de températures entre les régions, mais aussi à l'équipement des foyers, plus ou moins énergivore.