"Electric Hybrid Test Days" : compte à rebours lancé !

"Electric Hybrid Test Days" : compte à rebours lancé !









Une formule 100% en extérieur est privilégiée pour cette édition...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré l'annulation du Mondial de l'Auto, les "Electric Hybrid Test Days" auront bien lieu en ce début du mois de septembre... Ils ont en effet été pensés dans un format dédié aux essais pour le grand public et les entreprises.

De l'air !

Ainsi, bien qu'une partie en intérieure avait initialement été prévue, c'est une formule 100% en extérieur qui est privilégiée pour cette édition...

"Nous ne pouvions pas nous résoudre à priver les constructeurs automobiles et les visiteurs de ces journées, les efforts déployés dans le sens d'une mobilité durable doivent continuer, et il est de notre rôle d'organisateurs d'accompagner cette transition. Nous n'imaginions certainement pas avoir un si gros challenge à relever quand nous avons planifié l'événement, mais désormais, on doit continuer et aller au bout pour donner vie à cette initiative unique en Europe", expliquent Aymeric Weyland et Yann Azran.

Trois journées de test

En tout, plusieurs centaines de test drives vont être organisés sur 3 jours, du dimanche 6 au mardi 8 septembre prochain sur un circuit privé de 800 mètres dans Paris, afin de faire découvrir au grand public et aux entreprises les sensations des véhicules électriques : voitures, scooters,et véhicules utilitaires...

L'occasion aussi pour les participants de décrypter les aides nationales et régionales pour faciliter les démarches administratives, et de passer sur un circuit de prévention routière...

Dix premiers véhicules à tester

Les créneaux de test sont déjà ouverts à la réservation sur la plateforme en ligne depuis le mercredi 26 août, les premiers véhicules présents étant déjà connus :

Mazda MX-30

Ford Transit Custom

Ford Puma

Nissan Leaf

Nissan e-NV200

Kia Niro Hybride rechargeable

Renault ZOE

Renault CLIO E-Tech

Renault CAPTUR E-Tech

Renault Master ZE

Mesures sanitaires

Pré-inscription obligatoire,100% en extérieur, avec moins de 100 personnes sur place en même temps (créneaux de visites de deux heures), prise de température sans contact à l'entrée, masques et gel mis à disposition par l'organisation sur tous les points de contact visiteurs, et désinfection intérieure des véhicules entre deux test drives ont été prévus pour s'assurer que ces Electric Hybrid Test Days puissent se tenir dans les meilleures conditions.

La présence de nombreux officiels a déjà été confirmée, et avec plus de 1.500 pré-inscription à date, les organisateurs recommandent aux visiteurs de réserver leurs créneaux dans les meilleurs délais à la mise en ligne...