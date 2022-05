Ehpad : l'UFC-Que Choisir dénonce des disparités de tarifs "intolérables"

Selon l'association de défense des consommateurs, l'offre de places en Ehpad en France et son prix moyen masquent des "disparités départementales considérables".

(Boursier.com) — Des places insuffisantes et des tarifs excessifs !... Alors que les pratiques dans les Ehpad sont pointées du doigt depuis le scandale des maisons de retraite Orpea, l'UFC-Que Choisir s'est de son côté alarmée des disparités territoriales auxquelles se heurtent les personnes âgées à la recherche d'un établissement pouvant les accueillir, aussi bien en termes de places disponibles que de prix.

Dans une étude consacrée aux "intolérables disparités géographiques et économiques" du secteur et dévoilée ce mardi, l'association de défense des consommateurs a en effet révélé que l'offre de places en Ehpad en France et son prix moyen masquaient des inégalités "départementales considérables".

Selon l'analyse des tarifs pratiqués par l'ensemble des établissements implantés dans l'Hexagone, le coût moyen d'une place en Ehpad est de 2.214 euros par mois. Mais alors qu'en Meuse un résident paye en moyenne sa chambre 1.749 euros par mois, les prix seraient bien plus importants dans le Rhône (2.521 euros) ou dans les Alpes-Maritimes (2.679 euros). A Paris, le loyer mensuel atteint 3.698 euros...

"La fracture territoriale se confirme"

"En confrontant les prix départementaux des Ehpad aux niveaux de revenus des habitants, on constate non seulement que la fracture territoriale se confirme, mais qu'en plus les prix élevés des Ehpad excèdent partout le niveau de vie médian des habitants", constate l'UFC-Que Choisir.

"Alors qu'en moyenne nationale les résidents doivent piocher 416 euros par mois dans leur épargne pour payer leur place, ce chiffre s'envole dans de nombreux départements, particulièrement en région parisienne (par exemple 1.118 euros en Seine-Saint-Denis) et sur la côte méditerranéenne (par exemple 836 euros dans les Alpes-Maritimes)", détaille l'association, affirmant que les pratiques tarifaires disparates des différents types d'Ehpad expliquent en grande partie ces différences de prix.

En effet, les établissements privés "sont, et de très loin, les structures les plus chères, puisqu'en moyenne une place y coûte 2.898 euros par mois, contre 2.147 euros pour les Ehpad associatifs et 1.936 euros pour les Ehpad publics".

"Pas en mesure de répondre à une demande potentielle"

Par ailleurs, l'association de consommateurs relève que "le nombre de places peut varier du simple au quadruple selon les départements". "Alors qu'en Lozère il existe 169 places pour 1.000 habitants de plus de 75 ans, à Paris ce nombre tombe à 41", pointe-t-elle...

Globalement, les places en Ehpad "ne sont pas en mesure de répondre à une demande potentielle de l'ensemble des personnes dépendantes, puisque moins de la moitié (47%) de celles-ci sont en mesure d'intégrer un Ehpad", estime-t-elle.

Dans ce contexte, l'UFC Que Choisir a notamment appelé à privilégier la création de places dans le secteur public, moins cher pour une qualité d'accueil au moins équivalente. L'association demande également un plafonnement des évolutions tarifaires des Ehpad privés et que ces derniers aient tous l'obligation de proposer un nombre suffisant de places éligibles à l'Aide sociale à l'hébergement...