Effet de levier : les produits de bourse en renfort

Avec modération !

(Boursier.com) — Les produits de bourse, comme les warrants, les certificats ou les turbos par exemple, sont des valeurs mobilières qui donnent le droit (et non le devoir) d'acheter ou de vendre un sous-jacent (une action, un indice, une devise, une matière première etc....) à un prix déterminé au moment de l'émission, et ce pendant une période généralement définie (sauf dans le cas d'un turbo infini par exemple).

Ces produits ont des avantages simples : ils cotent en continu, affichent des prix en valeur absolue peu élevés et offrent un effet de levier qui permet de démultiplier ses gains (mais aussi les pertes) avec une mise de fond limitée. Ils permettent aussi de se prémunir contre une baisse d'un sous-jacent et donc de servir de couverture à un portefeuille...

Un produit de bourse peut être de type "call" / "long" ou de type "put" / "short". Les call (ou long) permettent ainsi de se positionner sur la hausse, tandis que les put (ou short) permettent de privilégier la baisse. Attention, l'effet de levier peut-être très puissant en fonction des caractéristiques de chaque produit...

Valeur temps

La valeur temps mesure la probabilité de voir les cours fluctuer dans le bon sens... Autrement dit, elle traduit la probabilité de gain du produit de bourse compte tenu des paramètres de marché. Cette valeur temps est la différence entre le cours du produit et sa valeur intrinsèque...

Ces produits sont émis par des banques ou établissements financiers qui passent un contrat avec des places boursières telles qu'Euronext afin d'assurer leur bonne liquidité sur le marché. Concrètement donc, vous êtes assurés de pouvoir acheter et vendre ces produits sur le marché en continu tout au long de la séance de bourse. Il est aussi possible de pouvoir notamment revendre son droit avant la maturité...

Les produits de bourse sont des instruments financiers réservés à des investisseurs avertis et rompus aux mécanismes boursiers, qui ont un profil d'investisseur plutôt agressif, cherchant à bénéficier des mouvements à court terme des marchés.

En raison de leur nature optionnelle, les produits de bourse peuvent connaître rapidement de fortes variations, voire perdre tout ou partie de leur valeur. Avant tout investissement, le recours à un conseiller professionnel peut s'avérer nécessaire pour des personnes débutantes ou non averties.

Les CFD à l'appui...

Le terme CFD signifie en anglais "Contract For Difference" (Contrat sur la différence). Ce sont des instruments financiers qui se négocient de gré à gré et qui permettent d'investir avec un effet de levier sur de nombreux marchés et une multitude de produits comme les indices boursiers, les actions, les devises (FOREX) ou encore les matières premières...

Parmi les caractéristiques des CFD on peut citer en premier lieu leur grande souplesse d'utilisation, à la hausse comme à la baisse, ainsi qu'une gamme très large et diversifiée : De quoi diversifier utilement son portefeuille, alors qu'il est difficile ou cher d'acheter en direct certaines valeurs ou produits cotés sur les marchés étrangers.

Les CFD peuvent aussi servir d'outil de couverture à un portefeuille via l'or ou les indices.

Toutefois, l'effet de levier demande de savoir bien gérer son risque sous peine de connaître de désillusions. Savoir placer des ordres stop, prendre ses profits dans le bon timing ou couper ses pertes en cas de revers de fortune, font partie des règles de base de l'utilisation de CFD. La qualité de la plateforme de votre broker sera donc importante, afin de bénéficier de toutes les informations en direct sur les cotations en temps réel sur les marchés et produits que vous tradez. Rapidité, fiabilité et simplicité restent les trois mots clés à ne pas perdre de vue qui caractérisent une plateforme de qualité.

Quelques précautions d'emploi...

On l'aura compris, négocier des CFD ne constitue pas un long fleuve tranquille et ne convient pas aux investisseurs débutants... L'effet de levier amplifie les variations de cours et augmente les risques de perte en capital !

Nous conseillons donc chaudement de suivre des sessions de formation dispensées par les différents intermédiaires financiers de la place. Physiques, ou en ligne, ces formations sont la plupart du temps gratuites et même systématiques chez certains courtiers au moment de l'ouverture d'un compte de trading. On ne saurait trop aussi recommander dans un premier temps d'aborder le marché en observateur, ou "à blanc", avant de se lancer pour des montants limités sur le marché "à balles réelles"...

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. + de 70% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi.