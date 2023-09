Education : une "prime exceptionnelle" de 380 euros sera versée à 500.000 enseignants

Quelque 230.000 autres agents recevront 500 euros, a également annoncé le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal.

(Boursier.com) — Après une revalorisation des salaires des enseignants le 1er septembre dernier, le ministre de l'Education, Gabriel Attal, a annoncé jeudi une mesure pour soutenir le pouvoir d'achat de 730.000 agents du ministère, dont 500.000 sont des enseignants. Dès le mois d'octobre, une "prime exceptionnelle" de 380 euros sera versée à ces enseignants. Quant aux 230 000 autres membres du personnel, notamment les accompagnants d'élèves en situation de handicap, ils bénéficieront d'une prime de 500 euros.

"C'est dur notamment pour ceux qui ont les plus faibles salaires dans mon ministère. C'est la raison pour laquelle, on versera sur la paie du mois d'octobre une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à 730.000 agents du ministère. C'est plus d'un sur deux", a affirmé le ministre sur le plateau du JT de 'TF1'.

"500.000 enseignants auront en moyenne 380 euros, et d'autres personnels - je pense notamment aux AES [accompagnant des élèves en situation de handicap] qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qui font un travail remarquable et je veux vraiment leur rendre hommage - auront en moyenne 500 euros de prime au mois d'octobre", a-t-il précisé.

Un revenu brut inférieur à 39.000 euros

Le cabinet du ministre a indiqué que pour être éligible à cette prime, il faudra avoir perçu un revenu brut inférieur à 39.000 euros au cours de la période s'étendant de juillet 2022 à juin 2023, ce qui équivaut à un salaire net mensuel de moins de 2.600 euros (hors les heures supplémentaires).

Gabriel Attal a également tenu à rappeler "l'engagement très fort du président de la République", avec "la revalorisation inédite de nos enseignants". "Chaque enseignant en cette rentrée gagne entre 125 et 250 euros net de plus qu'à la rentrée précédente", a-t-il souligné, évoquant une "mesure de justice".

"Un enseignant sur quatre" a adhéré au "pacte enseignant"

Un mois après la rentrée scolaire, "un enseignant sur quatre" avait adhéré au "pacte enseignant", a par ailleurs rapporté le ministre de l'Education. Ce pacte a pour objectif de confier de nouvelles responsabilités aux enseignants en échange d'une compensation financière supplémentaire.

"A l'heure à laquelle je parle, un enseignant sur quatre a signé, s'est engagé dans le pacte, c'est même un sur trois au collège et au lycée professionnel", a-t-il assuré, ajoutant que "ça continue à monter".