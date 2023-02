Economie : Le moral des ménages en légère baisse en février, la prudence reste de mise

La confiance reste très dégradée...

(Boursier.com) — L 'indice de confiance des ménages en France a de nouveau légèrement reculé en février, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee. L'indicateur qui synthétise cette confiance s'est replié pour s'inscrire à 82 après 83 points (révisé de 80) en janvier, ont révélé les données. À 82, l'indicateur synthétique perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période, à 100, indique l'Insee.

En février 2023, la confiance des ménages dans la situation économique reste dégradéehttps://t.co/uTTQHixoVE >— Insee (@InseeFr), via Twitter

L'appréciation des ménages sur leur situation financière passée et future demeure nettement dégradée, selon l'Insee... Les soldes d'opinion correspondants baissent respectivement de deux et d'un point et restent au-dessous de leur moyenne de longue période. Le solde d'opinion associé à l'opportunité de faire des achats importants est, quant à lui, stable, nettement au-dessous de sa moyenne de longue période.

L'épargne en vogue

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente de nouveau fortement, sans doute en lien avec la hausse des taux de certains produits d'épargne, comme le livret A, qui distribue 3% de rendement depuis le 1er février. Le solde d'opinion correspondant, au plus haut depuis mai 2021, gagne sept points, après une hausse de huit points en janvier.

Le solde d'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne future diminue d'un point tandis que celui sur leur capacité d'épargne actuelle est stable. Ces deux soldes restent au-dessus de leur moyenne de longue période. Les craintes concernant l'évolution du chômage sont stables. Le solde correspondant reste au-dessous de sa moyenne de longue période...