Economie : la fin du "quoi qu'il en coûte" se rapproche en France...

Est-ce vraiment le bon moment ? Oui répond le Medef, tandis que FO s'inquiète de la fin des aides.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La fin du "quoi qu'il en coûte" se précise en France... Chômage partiel, fonds de solidarité, coups de pouce fiscaux vont continuer de disparaître progressivement, alors que l'économie retrouve peu à peu ses niveaux d'avant-crise. "Nous n'avons pas compté l'argent public, parce que c'était responsable de le faire. Mais maintenant que l'économie française redémarre, nous avons des perspectives de croissance à 6%", a répété le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, à l'université d'été du Medef.

Est-ce vraiment le bon moment ? "Oui, en tout cas pour l'essentiel du quoi qu'il en coûte", estime le patron du Medef... "On n'est pas entrepreneur pour vivre aux crochets de l'Etat. Il fallait le faire parce qu'on ne pouvait pas travailler, on a fermé les magasins. Donc nous on dit il faut arrêter comme prévu au 31 août comme c'est prévu sauf dans quelques cas particuliers. (...) On a le cas de l'outre-mer, où la situation est catastrophique et il faut continuer à les aider, et ceux qui ont le pass sanitaire. Les centre commerciaux qui demandent le pass sanitaire, c'est -20 à -30% de fréquentation dans les magasins. Il y a aussi l'hôtellerie à Paris qui souffre de l'absence de touristes internationaux".

Discours en stéréo

Bercy s'est engagé à continuer de soutenir une partie des secteurs ou activités qui souffrent encore. Mais les syndicats sont plus sceptiques, à l'image de FO. "Je m'inquiète et je me méfie du discours en stéréo qu'on a entendu à l'occasion de cette université du Medef", a estimé Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière, sur franceinfo. "J'avais dit, attention à ce que le quoi qu'il en coûte ne devienne pas un quoi qu'il en coûte aux salariés parce qu'il va falloir payer le coût de la crise Covid".

"J'avais mis en garde sur le fait qu'une fois les aides publiques consommées, on ne passe pas à la case licenciement dans un certain nombre de secteurs d'activités ou d'entreprises. À l'évidence il faut continuer de s'assurer qu'on ne va pas procéder à des restructurations ou à des suppressions d'emplois parce que l'activité n'est pas repartie et qu'il n'y a plus le soutien nécessaire notamment dans les secteurs qui sont toujours impactés", a expliqué Yves Vérier.

Selon lui, "il y a l'effet du pass sanitaire qui réduit l'activité dans un certain nombre de secteurs, donc il faut faire attention. On voit l'envolée des dividendes, des profits des entreprises du CAC40, la bourse se porte mieux, c'est à ça qu'il faut faire attention !".