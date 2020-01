Economie : la croissance chinoise pourrait avoir touché le fond en 2019

La croissance économique chinoise a flanché en 2019, tombant à 6,1%, sa plus faible hausse depuis près de 30 ans. La situation s'est cependant améliorée en fin d'année, et l'accord commercial avec Washington laisse espérer une stabilisation en 2020.

(Boursier.com) — La Chine a fait état vendredi d'une croissance économique de 6,1% en 2019, sa plus faiblesse progression depuis près de 30 ans ! Pourtant, les données se sont légèrement améliorés au 4e trimestre, et l'accord commercial conclu avec les Etats-Unis pourrait contribuer à une stabilisation en 2020.

Le PIB chinois a donc augmenté de 6,1% en 2019, après +6,6% en 2018, en ligne avec les objectifs de Pékin, mais il s'agit de son rythme le plus faible depuis... 1990. Au seul 4e trimestre, la croissance s'est toutefois stabilisée à 6% (au même rythme qu'au 3e trimestre), signalant un léger regain d'activité, et montrant que les mesures de soutien à l'économie déclenchée par Pékin ont commencé à porter leurs fruits.

Le revenu par habitant a dépassé les 10.000$ en 2019

L'économie chinoise a souffert depuis plus de 18 mois de la guerre commerciale déclenchée par Washington, qui s'est traduite par des surtaxes douanières réciproques sur des centaines de milliards de dollars d'échanges annuels. En décembre, Washington et Pékin ont enfin trouvé un terrain d'entente, et ce mercredi 15 janvier, Donald Trump et le négociateur en chef chinois Liu He ont officiellement signé un accord partiel, dit de Phase 1, qui met fin, au moins temporairement, à leur querelle commerciale.

En décembre, la production industrielle chinoise a augmenté plus que prévu, de 6,9% (après 6,2% en novembre), de même que les ventes de détail, qui ont grimpé de 8% (comme en novembre), contre +7,9% de consensus. Le porte-parole du bureau des statistiques a en outre souligné que le revenu par habitant était passé en 2019 au-dessus des 10.000$ (9.000 euros) par an pour la première fois dans l'histoire de la Chine.

En outre, les exportations chinoises ont augmenté en décembre pour la première fois depuis cinq mois et ont dépassé les attentes des économistes.

Une croissance d'environ 6% attendue en 2020 ?

L'économie chinoise semble donc sur la voie d'un atterrissage en douceur et pourrait profiter plus tard cette année de la trêve commerciale conclue avec les Etats-Unis, même si les droits de douane imposés par Donald Trump resteront en place au moins jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre... Il reste que les statistiques chinoises sont difficiles à interpréter dans la mesure où elles sont en partie manipulées par les autorités, selon de nombreux économistes.

L'année 2020 est cruciale pour le Parti communiste au pouvoir qui en avait fait, voici dix ans, l'horizon pour multiplier par deux le produit intérieur brut (PIB) chinois et les revenus, avec pour objectif de transformer ainsi la Chine en une nation "modérément prospère".

Selon des sources politiques citées par l'agence 'Reuters', le gouvernement chinois prévoirait de ramener son objectif de croissance à environ 6% cette année (contre une fourchette de 6% à 6,5% en 2019), en s'appuyant sur une hausse des dépenses d'infrastructures pour éviter un ralentissement plus marqué de l'économie.