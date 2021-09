Ecologie : Leonardo DiCaprio voit beaucoup plus loin !

L'acteur soutient deux start-up spécialisées dans la culture de la viande en laboratoire

(Boursier.com) — L 'acteur américain Leonardo DiCaprio très en pointe dans le combat contre le réchauffement climatique annonce s'associer à Aleph Farms et Mosa Meat, deux start-up spécialisées dans la "culture de la viande en laboratoire", en tant qu'investisseur et membre des deux conseils consultatifs.

"Mosa Meat et Aleph Farms offrent de nouvelles façons de satisfaire la demande mondiale de viande de boeuf, tout en résolvant certains des problèmes les plus pressants de la production industrielle actuelle de viande bovine", a expliqué Leonardo DiCaprio. "Je suis honoré de les rejoindre en tant que conseiller et investisseur alors qu'ils se préparent maintenant à mettre sur le marché du boeuf cultivé pour tous ceux qui ont soif de changement", a ajouté l'acteur.

Aleph Farms, basée en Israël et Mosa Meat, à Maastricht, aux Pays-Bas, produisent de la viande de boeuf in vitro, à partir de cellules de bovins vivants, alternative plus écologique à la viande issue de l'élevage.

En début d'année, la start-up Mosa Meat, avait annoncé une troisième levée de fonds 10 millions de dollars portant à 85 M$ la totalité des fonds collectés. Une "série B" pilotée par Blue Horizon Ventures, un fonds de technologie alimentaire luxembourgeois. Jitse Groen lui-même, le CEO de Just Eat Takeaway.com, avait mis la main à la poche pour faire partie du tour de table qui se renforce donc désormais d'un nom internationalement connu pour porter la bonne parole. Di Caprio n'en n'est pas à son coup d'essai puisque l'acteur socialement responsable avait auparavant apporté son soutien à d'autres entreprises très en pointe en la matière comme Beyond Meat...