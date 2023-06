Eau : en France, un litre sur cinq gaspillé à cause des fuites

(Boursier.com) — Un gâchis immense... En France, un litre d'eau sur cinq distribué (19,9%) est perdu du fait des fuites de réseaux. "Cela représente 1 milliard de m3 par an, équivalent à la consommation cumulée des agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux et Nice, soit au total 18,5 millions d'habitants", dénonce jeudi l'UFC-Que Choisir, se basant sur les données de l'Observatoire National des Services Publics d'Eau et d'Assainissement.

"Pire, 12 agglomérations ont des taux de fuites supérieurs d'au moins dix points à la limite légale. Dans cinq agglomérations les fuites représentent même un litre sur trois : Évreux (35,5%), Aix-les-Bains (30,5%), Cavaillon (30,3%), Amiens (30,3%) et Sens (30%)", poursuit l'association de défense des consommateurs. Elle rappelle que les communes rurales ont droit à un régime de faveur, pour tenir compte de leurs spécificités (budgets limités, réseaux ramifiés et étendus...). Les fuites autorisées peuvent donc monter jusqu'à... 35% ! Mais malgré cet aménagement, un quart (24%) des communes de moins de 1.000 habitants dépasse le taux de fuite autorisé, avec un litre sur deux perdu en moyenne.

Stop à #LaFuiteEnAvant : les pertes d'eau potable en France sont considérables ! Face à l'ampleur de ce scandale écologique et économique, l'@UFCquechoisir demande aux pouvoirs publics la mise en place d'un véritable plan de renouvellement des réseaux ! https://t.co/Xo8tpGRSes pic.twitter.com/b9E6PUuBw4 >— UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir), via Twitter

Plan de rénovation

L'UFC-Que Choisir appelle donc les pouvoirs publics à "mettre en oeuvre un véritable plan de rénovation", qui pourrait être "financé grâce à un rééquilibrage des redevances payées par les acteurs professionnels , au premier rang desquels l'agriculture intensive". Dans le cadre du "plan Eau" présenté fin mars, Emmanuel Macron avait bien évoqué le sujet des fuites d'eau en promettant 180 millions d'euros ciblés sur les plus petites communes - mesure jugée "dérisoire" par l'association.

"Les canalisations en matériaux fragiles (fonte grise, PVC collé, amiante-ciment) représentent plus de la moitié (55%) du réseau français et une grande partie d'entre elles a déjà dépassé l'âge où elles auraient dû être remplacées", rappelle l'UFC. Pourtant, certaines communes réussissent à éviter ce gâchis à l'image de Cholet (0% de fuite), Saint Malo (0,9%), Saint Brieuc (1,3%), Fréjus (2,1%) ou encore Bussy-Saint-Georges (2,8%).