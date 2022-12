EasyJet : les stewards et hôtesses maintiennent leur menace de grève pour Noël

Le SNPNC et l'UNAC, qui représentent la majorité des hôtesses et stewards d'EasyJet en France, réclament une augmentation de 8% de leurs salaires afin de couvrir l'inflation.

(Boursier.com) — Les syndicats du personnel navigant d'EasyJet maintiennent leur menace de grève pour les fêtes de Noël après une réunion avec la direction qui n'a pas permis jeudi d'obtenir suffisamment d'avancées salariales, indique l'agence de presse Reuters.

Le SNPNC et l'UNAC, qui représentent la majorité des hôtesses et stewards d'EasyJet en France, réclament une augmentation de 8% de leurs salaires afin de couvrir l'inflation (à 7,1% en novembre) et la hausse du coût de leur mutuelle, changée récemment. Ces négociations, qui doivent prendre fin au 7 décembre, interviennent dans un climat social tendu dans le secteur aérien, alors que la fréquentation doit atteindre un pic à Noël après trois années de difficultés liées à la crise sanitaire...

Climat tendu

Les syndicats de stewards et hôtesses d'Air France UNAC et SNGAF ont eux aussi déposé un préavis de grève du 22 décembre au 2 janvier. Ils réclament la signature d'un accord collectif provisoire pour remplacer l'accord déterminant leurs acquis sociaux venu à expiration fin octobre.

A l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, les salariés du groupe ADP chargés de l'approvisionnement en énergie se sont mis en grève en début de semaine pour réclamer davantage d'embauches, a-t-on appris auprès de FO-ADP.

D'autres mouvements perturbent en ce moment le ravitaillement en carburant des avions et une grève est aussi survenue dans le transport de fret d'Air France, selon la CGT. Les services douaniers britanniques ont aussi prévu d'arrêter de travailler pendant les fêtes, ce qui devrait causer de fortes perturbations dans les aéroports outre-Manche.

Pas de préavis en France

La direction d'EasyJet précise bien qu'il n'y a pas pour le moment de préavis de grève déposé en France. "Nous continuerons de travailler dur pour trouver une solution et faisons tout pour éviter tout impact sur nos clients", a déclaré un porte-parole en amont de la réunion.

La compagnie aérienne a déclaré que si des grèves étaient annoncées, toutes les propositions effectuées jusque-là par la direction serait retirées, selon un email envoyé aux syndicats que Reuters a pu consulter. La compagnie britannique emploie 1.800 salariés en France dont 1.000 personnels de cabine.