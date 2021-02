E-commerce : les ventes en ligne ont atteint 112 milliards d'euros en 2020 en France

Les ventes en ligne de produits et service ont progressé de 8,5% sur un an, selon un bilan annuel de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sous couvre-feu ou confinés, les Français ont dû adapter leur comportement d'achat et de consommation. Alors que de nombreux commerces sont restés fermés en raison de l'épidémie de Covid-19, les ventes en ligne de produits et service ont atteint 112 milliards d'euros en France en 2020, soit une hausse de 8,5% sur un an, selon un bilan annuel de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) dévoilé ce jeudi.

"Les deux périodes de confinement ont entraîné des pics d'activité sans précédent sur la vente en ligne de produits. Entre ces deux périodes les ventes sont restées à un niveau élevé", explique le syndicat professionnel dans un communiqué, précisant que "l'accélération des ventes a été particulièrement marquée au dernier trimestre".

"La fermeture des magasins et celle des rayons dits non-essentiels ont conduit à une forte augmentation des ventes au mois de novembre qui s'est poursuivie en décembre, en dépit de la réouverture des commerces physiques", poursuit-il. La période de Noël a de son côté connu une hausse de 23% par rapport à Noël 2019 et les ventes de produits et services ont atteint 25 milliards d'euros.

Des effets opposés

Alors que le e-commerce ne représentait que 9,8% du commerce de détail en 2019, il en représente aujourd'hui 13,4%, affirme la Fevad. Mais la crise sanitaire a eu deux effets opposés sur les ventes sur Internet. Si les ventes de produits sur internet sont en hausse de 32% en 2020, les services s'affichent en baisse de 10%, sous l'effet de la chute brutale des activités de voyages et de loisirs pendant la crise.

"Enfin, les sites de Voyage-Tourisme subissent de plein fouet les effets des restrictions de circulation imposées par la crise sanitaire. Malgré une légère amélioration de la situation au cours de l'été, les nouvelles mesures de confinement prises à l'automne sont venues affaiblir encore davantage le secteur qui recule cette année de -47% par rapport à 2019", détaille le syndicat professionnel.

Les sites marchands des enseignes, grands vainqueurs !

Selon le bilan de la Fevad également, les spécialistes d'Internet ne sont pas ceux qui ont le plus profité de la période. Sur l'ensemble de l'année, ce sont les enseignes magasins qui signent les meilleures performances sur Internet "avec des pics de croissance de +100% sur chaque confinement".

"En 2020, leur chiffre d'affaires a augmenté en moyenne de +50% par rapport à 2019 avec l'accélération des livraisons à domicile, du click & collect et du drive", ajoute la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance.