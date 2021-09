e-commerce : les sites internet préférés des Français

Darty est en tête, devant Truffaut et Natures & Découvertes.

(Boursier.com) — La crise sanitaire a bouleversé les habitudes des consommateurs, avec une explosion du e-commerce, liée à la fermeture des magasins pendant de longues semaines. Délais et coûts de livraison, paiement, modes de délivrance... La 3ème édition du "Benchmarck iloveretail.fr pour Proximis sur le commerce unifié" montre que c'est Darty qui répond le mieux aux attentes des Français. L'enseigne est récompensée pour ses délais de livraison courts, les retours/échanges possibles en magasin, la possibilité de connaître la disponibilité du produit en fonction du mode de livraison, le click & collect, ou encore la possibilité de mixer plusieurs modes de livraisons.

Truffaut est deuxième, créant l'une des surprises de cette édition, avec 15 places gagnées par rapport à 2020. Viennent ensuite Natures & Découvertes (+ 9 places), Fnac et Sephora. "Comme à leur habitude, les secteurs Culture/High-Tech et Jouet, historiquement les plus concurrencés par le web, ont innové pour rester dans la course et arrivent premier et deuxième. Plus étonnant, l'arrivée de la mode/habillement sur le podium sectoriel, avec un classement des enseignes complètement chamboulé en un an", écrivent les auteurs de cette étude.

Les enseignes préférées des Français (sondage Opinionway pour Proximis) ENSEIGNE Note sur 20 1. Darty> 16,41 2. Truffaut 15,93 3. Nature & Découvertes 15,85 4. Fnac 15,71 5. Sephora 15,43 6. Histoire d'Or 15,32 7. Boulanger 15,09 8. But 14,68 9. Marc Orian 14,58 10. La Halle 14,48

Les informations utiles

OpinionWay a ainsi demandé à plus de 1.000 Français les informations qu'ils jugeaient utiles de trouver à différents endroits du site e-commerce : sur les pages d'accueil, de présentation du produit, de récapitulatif du panier et enfin de paiement. Ce sont clairement la sécurisation du paiement et les informations liées à la livraison qui sont plébiscitées. La garantie de paiement sécurisé est ainsi la première information attendue pour neuf Français sur dix sur la page de paiement comme sur la page d'accueil (85%) tandis que les coûts de livraison sont toujours dans les trois premiers critères, quelle que soit l'étape d'achat. Parmi les mentions jugées utiles : la livraison gratuite sans condition (91%), le retour et l'échange gratuit du produit acheté (90%), le choix de modes de livraison et de tarifs différents (89%). Près de neuf Français sur dix (87%) souhaitent visualiser, sur la page produit, le stock des produits disponibles en magasin.