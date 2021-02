e-commerce : les Français utilisent de plus en plus leur smartphone

Dans les transports, la salle de bain, et même aux toilettes... Près d'un consommateur sur deux fait du shopping sur son téléphone portable, selon une enquête.

(Boursier.com) — La crise sanitaire a bouleversé les habitudes consommation des Français, qui sont de plus en plus nombreux à faire du shopping sur internet via leur smartphone. Si l'ordinateur reste prioritaire, utilisé par 75% des consommateurs, le téléphone portable gagne du terrain (48%) selon une étude OpinionWay pour Proximis. Les sondés sont 24% à déclarer s'en servir davantage pour leurs courses.

Dans le détail, 24% des Français déclarent réaliser des achats depuis leur chambre, 18% dans les transports, 15% en voiture, 13% aux toilettes et 11% dans la salle de bains. "L'avantage du portable, à la différence d'un ordinateur ou d'une tablette, c'est qu'on l'a toujours avec nous", explique Mike Hadjadj, fondateur de iloveretail, dans les colonnes du 'Parisien'.

Tous les produits concernés

Et tous les types de produits sont concernés, qu'il s'agisse de l'alimentation, de l'habillement, de la culture et high-techn ou encore de la beauté.

Le téléphone portable sert aussi beaucoup à préparer les achats. Près d'un tiers (31%) des sondés l'utilisent pour localiser un magasin, 30% pour consulter les horaires d'ouverture, 20% pour vérifier le prix ou encore 17% pour s'assurer de sa disponibilité.