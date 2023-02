e-commerce : la génération Z préfère les influenceurs à la pub

Instagram est le réseau social le plus prescripteur chez les 12-15 ans, devant YouTube et TikTok.

(Boursier.com) — Ils sont nés entre 1997 et 2010 et ont grandi dans un environnement où les usages numériques étaient déjà bien établis... La génération Z plébiscite le e-commerce (97%) et ces jeunes âgés de 12 à 15 ans réalisent plus de la moitié de leurs achats habituels sur internet (29,5% pour l'ensemble de la population), selon une étude de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) réalisée avec Odoxa.

La génération Z est également très adepte du m-commerce, c'est à dire les achats sur téléphone mobile : 75% d'entre eux utilisent leur smartphone pour effectuer des achats en ligne, soit 14 points de plus que l'ensemble des cyberacheteurs (61%).

Les influenceurs pèsent lourd

Les "influenceurs" sont désormais préférés à la publicité (51% contre 46%), soit un bond de 10 points en quatre ans pour l'ensemble de la population. Le phénomène s'accentue dans la génération Z (58% contre 40). Le Top 3 des influenceurs les plus prescripteurs de la génération Z est constitué par Squeezie, McFly et Carlito et Michou.

Par ailleurs, Instagram est le réseau social le plus prescripteur chez les 12-15 ans, devant YouTube et TikTok. Facebook est le réseau favori des 15 ans et plus, et TikTok est numéro 1 chez les 15-17 ans.

Plus de deux jeunes sur dix ont déjà acheté ou envisagent d'acheter dans le Metaverse (21% vs 10% pour les 15 ans et +). Une large partie de la génération Z plébiscite l'achat de seconde main sur internet : deux jeunes sur trois ont acheté un produit reconditionné ou d'occasion en 2022.