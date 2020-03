e-commerce en France : les sites voient leurs ventes chuter

Selon une étude de la Fevad, 76% des sites ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars et pour la moitié d'entre eux ce recul est de plus de 50%.

(Boursier.com) — Comment se porte le "e-commerce" en France, avec la crise sanitaire et les mesures de confinement imposées pour endiguer l'épidémie de coronavirus ? Selon une étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), 94% des sites marchands sont toujours ouverts, mais plus d'un tiers d'entre eux a dû réduire son activité. "Les enseignes magasins sont deux fois plus nombreuses (8%) que les pure-players (4%) à avoir interrompu leur activité e-commerce", peut-on lire dans un communiqué.

Selon cette étude réalisée du 23 au 25 mars, 76% des sites ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars et pour la moitié d'entre eux ce recul est de plus de 50%. La mode et l'équipement de la maison figurent parmi les secteurs les plus touchés. Seuls 18% des sites affichent un chiffre d'affaires en hausse et ce sont l'alimentaire, la téléphonie-informatique ainsi que les produits culturels et éducatifs qui profitent de cette situation inédite.

Problèmes d'approvisionnement

De nombreux sites marchands (40%) ont des difficultés d'approvisionnement et 48% s'attentent à ce que cela se produise. Les e-commerçants ont également dû revoir leur organisation : 82% des entreprises pratiquent le télétravail, 66% ont recours au chômage partiel et 22% ont fermé certains sites.

La logistique est également très perturbée et 85% des sites notent un allongement des délais pour livrer les colis aux cyberacheteurs, tandis que 29% d'entre eux ont enregistré des annulations de commandes. Pour pallier la fermeture des commerces servant de points retraits, un tiers des entreprises propose la gratuité ou des frais réduits pour la livraison des commandes à domicile.

Et la suite ?

A la question "si la situation de confinement devait durer au-delà d'un mois combien de temps pensez-vous que votre entreprise pourrait résister économiquement ?", près de 40% estiment qu'elles ne pourront pas tenir plus de trois mois et 20% préfèrent ne pas se prononcer.

"Malgré ces incertitudes, les entreprises du e-commerce font preuve de solidarité et 40% des cybermarchands ont mis en place ou vont mettre en place des mesures en ce sens. Celles-ci sont principalement orientées en direction des personnels de santé", note la Fevad.