e-commerce : des ventes dopées en France par la reprise des voyages

Le troisième confinement, du 3 avril au 19 mai, puis la reprise des voyages avec le vaccin, ont profité aux ventes en ligne.

(Boursier.com) — Le marché global du e-commerce (vente de produits et services) a connu un 2ème trimestre dynamique avec une progression de 24,9%, selon les dernières données de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance) publiées mardi. Ce chiffre est toutefois à relativiser, en raison d'un effet de base favorable avec un deuxième trimestre 2020 très impacté par la chute brutale des services, au tout début de la crise sanitaire. Entre avril et juin, le chiffre d'affaires du e-commerce tous produits et services confondus a atteint 32,4 milliards d'euros. Le montant moyen d'une transaction (63 euros) reste très proche du montant du 2ème trimestre 2020 (64 euros).

Confinement puis reprise des voyages

La Fevad note que l'activité du e-commerce a été dopée par le troisième confinement en France, du 3 avril au 19 mai, la plupart des magasins ayant été à nouveau fermés. Les ventes de produits grand public du panel iCE 100 (mesure de la croissance sur un échantillon constant d'une centaine de sites parmi les sites leaders) ont ainsi quasiment le niveau record atteint lors du 1er confinement du 2ème trimestre 2020.

Les ventes du segment "voyages et tourisme" ont par ailleurs enregistré une nette reprise à partir du mois d'avril, portées par la mise au point des vaccins progressivement disponibles en France : elles ont flambé de 197% par rapport au 2ème trimestre 2020. Le niveau des ventes est cependant encore en retrait par rapport à 2019 (-26%).