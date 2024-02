e-commerce : Amazon et LeBonCoin toujours en tête des sites en France

La Fnac gagne 6 places et arrive sur la 3ème marche du podium.

(Boursier.com) — Quels sont les sites d'e-commerce les plus consultés en France ? Médiametrie//NetRatings et la Fevad (Fédération de la vente à distance) ont publié mardi le classement d'audience pour le quatrième trimestre 2023, tous secteurs confondus, sur ordinateur, mobile et tablette.

Amazon et LeBonCoin sont toujours en tête du classement avec respectivement 39,2 millions de visiteurs uniques par mois pour le 1er et 26,7 millions pour le 2ème. La Fnac gagne six places et arrive sur la 3ème marche du podium. Elle devient le deuxième site BtoC du classement derrière Amazon.

Boulanger, Auchan et Darty font leur retour dans le Top 20 ce trimestre respectivement à la 17ème, 18ème et 19ème places. Du côté des géants chinois, SheIn confirme sa perte de vitesse (-2 places), alors que Temu gagne du terrain (+4 places).

En moyenne, 50 millions d'internautes (78,5% des Français) ont consulté, chaque mois, au moins un des sites et/ou applications du Top 20 soit 520.000 de plus qu'au 3ème trimestre 2023. Pour 16 sites e-commerce du Top 20, plus de 70% des visiteurs uniques ont utilisé leur mobile pour consulter le site.