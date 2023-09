Droit d'auteur : nouvelle plainte d'écrivains contre ChatGPT

Un groupe d'auteurs américains, dont le lauréat du prix Pulitzer Michael Chabon, accuse OpenAI de tirer profit d'une utilisation non autorisée de leurs oeuvres...

(Boursier.com) — Alors qu'OpenAI est déjà visé par des plaintes de plusieurs écrivains populaires pour violation de leurs droits d'auteur, un nouveau groupe d'auteurs américains a annoncé poursuivre l'entreprise à l'origine de ChatGPT, devant le tribunal fédéral de San Francisco. Cette affaire fait suite à des allégations selon lesquelles leurs oeuvres auraient été utilisées dans l'entraînement du robot conversationnel sans leur consentement, comme l'a rapporté Reuters en début de semaine.

Dans leur plainte, le lauréat du prestigieux prix Pulitzer Michael Chabon, le dramaturge David Henry Hwang et les auteurs Matthew Klam, Rachel Louise Snyder et Ayelet Waldman ont fait valoir qu'OpenAI avait reproduit leurs créations sans autorisation afin d'enseigner à l'intelligence artificielle à répondre aux messages textuels humains.

Les auteurs estiment que leurs textes ont été intégrés dans l'ensemble de données d'entraînement de ChatGPT sans leur consentement, soutenant que le système peut non seulement résumer avec exactitude leurs créations, mais également produire des textes qui imitent leur style d'écriture.

OpenAI déjà vise par des plaintes

Ce n'est pas la première fois que la start-up américaine derrière l'intelligence artificielle générative est prise pour cible dans des affaires similaires. Le 10 juillet dernier, les écrivains Christopher Golden et Richard Kadrey, ainsi que l'humoriste Sarah Silverman, ont assigné en justice OpenAI, accusant l'entreprise d'avoir utilisé le contenu de leurs livres afin d'alimenter ChatGPT.

Les trois auteurs avaient également engagé des poursuites contre Meta, accusant le groupe de Menlo Park d'avoir adopté une approche similaire pour son propre logiciel d'IA générative, LLaMA. Ils ont notamment souligné que le géant californien avait admis avoir utilisé des bibliothèques en ligne, notamment Bibliotik, qui propose des livres numérisés sans l'autorisation préalable de leurs auteurs ou éditeurs.

Les auteurs réclament un décret bloquant les "pratiques commerciales illégales et déloyales"

Dans cette nouvelle affaire, les auteurs, qui poursuivent également Meta pour avoir utilisé abusivement leurs oeuvres pour entraîner son logiciel d'IA LLaMA, réclament un montant non spécifié de dommages et intérêts ainsi qu'un décret bloquant les "pratiques commerciales illégales et déloyales" d'OpenAI, précise l'agence de presse.

L'entreprise à l'origine de ChatGPT, qui était parvenu à atteindre 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier, soutient pour sa part que la formation à l'IA fait un usage loyal de contenu protégé par le droit d'auteur et récupéré sur Internet...