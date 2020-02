Douanes : saisies record de tabac et cigarettes en 2019

Les services douaniers ont saisi 360,3 tonnes de tabac et cigarettes de contrebande en 2019, soit une hausse de 49%, selon le ministère de l'Action et des Comptes publics.

(Boursier.com) — C'est un chiffre record... Près de 360,3 tonnes de tabac et de cigarettes de contrebande ont été saisies par la douane française, comme l'a révélé mardi le ministère de l'Action et des Comptes publics. Ce volume représente l'équivalent de 18 millions de paquets, pour une valeur totale de 162 millions d'euros.

"En mars 2018, j'avais demandé à la douane d'ériger la lutte contre la contrebande en priorité pour les années à venir. Cette mobilisation a très rapidement porté ses fruits", a affirmé le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin sur 'RMC'.

En 2019, 110.916 missions ont été consacrées à la lutte contre les trafics de tabac, soit 25% de plus qu'en 2018. Cette année-là avait d'ailleurs déjà été marquée par une hausse des chiffres en terme de saisies (16.171, +15,1 %) et volume (241 tonnes, +1,2 %).

Traçabilité et authenticité

L'amélioration des moyens techniques aurait permis d'inscrire ce record. En effet, depuis mai 2019, les paquets de cigarettes sont dotés d'un étiquetage unique (code-barre et vignette), qui doit permettre d'assurer leur traçabilité et leur authenticité. Il s'agit d'une application d'une directive européenne de 2014 qui vise à améliorer la lutte contre la contrebande de tabac.

En 2020, le gouvernement compte, par ailleurs, aller "encore plus loin dans cette lutte contre la contrebande de tabac", a indiqué Gérald Darmanin. Le Parlement a, en effet, autorisé la douane à utiliser les réseaux sociaux pour identifier les vendeurs de tabac de contrefaçon.

Plus de saisies car plus de trafic ?

Parmi les plus grosses saisies enregistrées l'an dernier, on retrouve celle de Dunkerque, où 9 tonnes de tabac avaient été découvertes. Avant cela, il y avait eu la saisie de 6 tonnes, en juin, par la brigade de Calais et 2,24 tonnes au tunnel sous la Manche, en juillet 2019.

Mais pour le syndicat national des agents de Douane de la CGT, si le nombre de saisies augmente, c'est tout d'abord parce qu'il y a une hausse du trafic, comme le rappelle 'RMC'. En effet, la hausse des prix du paquet de cigarettes, qui doit d'ailleurs passer progressivement à 10 euros fin 2020, inciterait à acheter son tabac sur le marché noir.