Douanes : La brigade d'Arcachon a réalisé une saisie exceptionnelle de 578 kg de cocaïne

D'une valeur de près de 40.000.000 euros sur le marché illicite...

(Boursier.com) — Le 12 décembre dernier, dans le cadre d'une opération de contrôle sur l'autoroute A63, dans le sens Sud-Nord, la brigade d'Arcachon a ciblé un convoi routier immatriculé en Bulgarie avec à son bord deux chauffeurs. Les documents de transport indiquaient un acheminement de palettes de carrelage entre l'Espagne et les Pays-Bas.

Le chien en service s'est arrêté lors de la fouille de la remorque au niveau de deux palettes placées au milieu du chargement. La vérification effectuée par le service a alors permis la découverte d'importants volumes de cocaïne dissimulés dans ces deux palettes : Au total, 501 paquets de cocaïne ont été dénombrés, pour un poids total de 578 kg et une valeur de près de 40.000.000 euros sur le marché illicite...

Au 31 juillet 2022, la douane avait déjà saisi 73 tonnes de stupéfiants, dont 15,42 tonnes de cocaïne.

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont déclaré : "nous félicitons les agents de l'unité d'Arcachon pour cette saisie qui revêt certes un caractère exceptionnel de par sa quantité et son mode opératoire, mais qui montre surtout l'engagement quotidien de la douane, administration de la frontière et de la marchandise, qui intervient partout où circulent les marchandises (aéroports, ports, routes, centres de tri des colis, sur le web et le darkweb)".