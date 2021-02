Douanes : Covid et Brexit font bondir le nombre de recrutements !

Les offres de postes de douaniers ou plus globalement de postes à la douane ont été multipliées par 10 en un an, selon les chiffres du site spécialisé Indeed...

(Boursier.com) — Les métiers des douanes ont le vent en poupe !... "Entre la pandémie de Covid-19 active depuis près d'un an et le Brexit effectif depuis le 1er janvier 2021, les contrôles aux frontières ont repris du poil de la bête, et la douane ne s'est jamais aussi bien portée", peut-on lire dans une étude réalisée pour le site d'emploi Indeed et révélée par BFM Business.

Alors que de nombreux secteurs souffrent de la crise sanitaire, le contexte est donc favorable aux recrutements pour soutenir le travail des douaniers. Les offres pour ces profils ou plus globalement pour des postes à la douane ont été multipliées par 10 en un an selon Indeed. Elles sont passées de 61,7 offres pour 1.000 en février 2020 à... 616,9 en janvier 2021.

Les chiffres d'Indeed couvrent le métier de douanier en tant que tel qui relève de concours organisés par l'Etat et ceux liés à la douane ("écosystème de professions amenées à travailler avec des douanes").

Plus d'offre que de demande

"La France a doublé ces quatre derniers mois le nombre d'offres d'emplois douaniers, passant de 206 offres pour un million à 451, sous l'impulsion de l'Etat", écrit BFM. Et l'offre est bien plus forte que la demande : le moteur de recherche d'emploi constate au Royaume-Uni trois fois plus d'annonces dédiées à la douane que de recherches. La Belgique et les Pays-Bas sont également concernés par ce phénomène.

BFM Business rappelle que le gouvernement a annoncé fin 2020 "le recrutement et la formation de 600 douaniers dont 270 ont déjà été affectés en renfort dans les Hauts-de-France et au point d'entrée du tunnel sous la Manche situé à Calais. 100 douaniers supplémentaires seront également recrutés cette année".