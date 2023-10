Dons aux associations : avec l'inflation, les Français se montrent moins généreux

Selon le "Baromètre des générosités", réalisé par l'institut Odoxa pour Leetchi, près 4 Français sur 10 ont fait moins de dons sur les 12 derniers mois...

(Boursier.com) — Les Français revoient leurs dons à la baisse... Au cours des 12 derniers mois, ces derniers ont en moyenne donné 191 euros à des associations, projets ou individus dans le besoin, soit 9 euros de moins qu'il y a un an, comme le révèle l'"Observatoire national et régional des générosités", réalisé par l'institut Odoxa pour Leetchi* et publié jeudi.

"Le montant des dons diminue significativement", souligne l'enquête, précisant que la part de "donateurs de moins de 100 euros" progresse de 5 points et atteint 65% de la population. A l'inverse, celle des "donateurs de plus de 300 euros" baisse de 7 points (11% des Français).

Toujours selon l'étude, uniquement 8% des sondés ont fait plus de dons, 53% ont maintenu le même niveau de générosité, et 38% ont réduit leurs dons au cours des 12 derniers mois. Il s'agit de la plus importante baisse de dons enregistrée depuis la création de ce baromètre en 2019, alors que "cet indicateur augmente progressivement chaque année, la propension à diminuer annuellement ses dons ayant seulement été enrayée en 2021 par le contexte du Covid qui avait suscité un rebond de la solidarité des Français", explique l'institut.

Un "impact vraisemblable du contexte inflationniste"

Près de 9 Français sur 10 (87%) expliquent la réduction de leurs dons par le fait qu'ils sont moins en mesure de le faire qu'auparavant. Cela représente une augmentation de 6 points par rapport à l'année précédente et de 11 points par rapport à 2020. La baisse des ressources disponibles est de loin la principale justification de cette diminution des dons, surpassant d'autres raisons telles que le doute quant à l'utilisation des fonds (61%) ou une sollicitation excessive (60%).

"Signe de l'impact vraisemblable du contexte inflationniste", la proportion de personnes indiquant avoir réduit leurs dons est la plus élevée parmi les ménages les plus modestes, atteignant 49%, indique le sondage. Du point de vue géographique, les régions les plus touchées par la baisse des dons sont les Hauts-de-France (49%) et l'Île-de-France (42%).

Une diminution de la sensibilité aux causes

"La tendance à diminuer les dons financiers gagne donc du terrain dans la population et il sera intéressant d'observer à plus long terme si la générosité des Français recule purement et simplement ou si celle-ci se re-déploie sous des formes non-financières alors que les espaces de dons non-marchands connaissent par exemple un certain essor", note l'étude.

Parmi ceux qui ont augmenté leurs dons, l'enquête constate une diminution de la sensibilité aux causes comme principale motivation, tandis que la facilité du don prend de l'importance. En effet, 69% des Français ont accru leurs dons en raison de causes émotionnelles au cours des 12 derniers mois, bien que ce chiffre ait baissé de 10 points par rapport à l'année précédente, marquée par le conflit ukrainien et des perturbations climatiques estivales telles que les incendies et les inondations. A l'inverse, 51% des sondés ont augmenté leurs dons en raison de la facilité accrue pour effectuer des dons, y compris des méthodes comme les arrondis et les cagnottes (+15 points par rapport à l'année précédente).

*Enquête réalisée auprès d'un échantillon de de 2.998 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par internet du 19 au 25 septembre 2023.