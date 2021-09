Données personnelles : WhatsApp condamné à 225 millions d'euros d'amende en Irlande

(Boursier.com) — Amende record pour WhatsApp en Irlande... A l'issue d'une longue enquête, l'autorité irlandaise de protection des données (DPC) a condamné la filiale du géant des réseaux sociaux Facebook à verser 225 millions d'euros pour manquement à ses obligations au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Le service de messagerie se voit "également imposé un blâme" et devra "se mettre en conformité" avec les règles européennes, a indiqué le régulateur irlandais, qui supervise Facebook pour le compte de l'Union européenne, l'entreprise ayant son siège régional dans ce pays.

L'enquête, qui avait débuté en 2018, devait déterminer si l'application respectait ses obligations de transparence en vertu des règles européennes sur la protection des données, notamment "sur le traitement des informations entre Whatsapp et d'autres compagnies de Facebook".

Des "infractions de nature très sérieuse" à la transparence

Dans sa décision, la DPC a mis en évidence des "infractions de nature très sérieuse" à la transparence et un "déficit très important d'informations" fournies aux utilisateurs. "Le non-respect du principe de transparence peut porter atteinte à d'autres principes fondamentaux de protection des données", dont "les principes d'équité et de responsabilité", souligne-t-elle également.

En juillet dernier, le Comité européen de la protection des données (EDPB), qui fédère les 27 autorités nationales de protection des données européennes, avait été saisi notamment par l'autorité allemande. Il avait alors demandé à l'autorité irlandaise "de nouvelles investigations rapidement", après les modifications controversées des conditions d'utilisation de l'application.

La plus grosse amende jamais infligée en Irlande

"Une décision contraignante" avait été adoptée le 28 juillet dernier et "contenait une instruction claire qui obligeait la DPC à réévaluer et à augmenter son amende proposée sur la base d'un certain nombre de facteurs contenus dans la décision de l'EDPB et à la suite de cette réévaluation", indique ainsi le régulateur irlandais.

Cette amende de 225 millions d'euros est ainsi la plus importante jamais infligée par le régulateur irlandais. Il s'agit également de la deuxième plus élevée imposée par un régulateur en Europe. C'est Amazon qui détient le record européen en matière d'amendes prononcées contre une violation du RGPD.

Fin juillet, le géant américain du e-commerce, déjà accusé par différents acteurs d'avoir illégalement utilisé les données de ses utilisateurs, s'est vu infliger une amende de 756 millions d'euros au Luxembourg.