Données personnelles : TikTok écope d'une amende de 345 ME en Europe !

L'UE lui reproche notamment l'inscription des enfants sur la plateforme via des comptes définis comme publics par défaut.

(Boursier.com) — TikTok , l'application de partage de vidéos sur les réseaux sociaux, a été condamnée à une amende de 345 millions d'euros par l'Union européenne pour des manquements présumés dans la manière dont elle traite les données personnelles des enfants. La Commission irlandaise de protection des données, qui agit au nom de l'UE, a constaté que TikTok n'avait pas réussi à protéger les mineurs contre le traitement inutile des données. Elle lui reproche notamment l'inscription des enfants sur la plateforme via des comptes définis comme publics par défaut...

L'agence a donné à TikTok un ultimatum de trois mois pour se mettre en conformité avec les règles de protection des données (RGPD) imposées par le bloc.

L'amende fait suite à un examen minutieux des pratiques de protection de l'enfance sur l'application, particulièrement appréciée du jeune public. Propriété de la société chinoise ByteDancen, TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde (dont environ 135 millions dans l'UE).

"Respectueux désaccord"

"Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision, en particulier au niveau de l'amende infligée", a déclaré TikTok dans un communiqué. L'entreprise estime que les critiques des autorités irlandaises se concentrent sur des caractéristiques et des paramètres qui étaient en place il y a trois ans, et qu'elle a apporté des modifications bien avant le début de l'enquête, par exemple en définissant par défaut tous les comptes de moins de 16 ans comme privés.

Dans le viseur de l'UE, la célèbre application fonctionne également sous la menace de plusieurs interdictions aux Etats-Unis. TikTok, à la tête de plus de 150 millions d'utilisateurs américains, fait l'objet d'appels de plus en plus nombreux de la part de législateurs américains et de représentants des Etats à interdire l'application dans l'ensemble du pays, en raison de craintes concernant l'influence potentielle du gouvernement chinois sur la plateforme, ce qui nuirait aux intérêts des pays occidentaux en matière de sécurité.

Protection des enfants

La Commission irlandaise de protection des données est le régulateur de dizaines de grandes entreprises technologiques. Elle a ouvert deux enquêtes sur TikTok en 2021, disant craindre que les données des jeunes utilisateurs ne soient pas suffisamment protégées.

L'année dernière, il avait infligé une amende de 405 millions d'euros à Instagram (Meta), pour traitement inapproprié des données personnelles d'enfants...