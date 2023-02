Données personnelles : le Canada lance une vaste enquête sur TikTok afin de vérifier sa conformité aux lois du pays

Cette information survient alors que la Commission européenne a demandé jeudi à ses salariés de supprimer le réseau social chinois...

(Boursier.com) — Alors que l'inquiétude monte en Europe concernant TikTok, le Canada a lancé de son côté une enquête sur le réseau social chinois, visant à établir sa conformité aux lois du pays. Le commissaire canadien à la protection de la vie privée a évoqué des préoccupations concernant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par la plateforme, propriété du géant chinois des technologies ByteDance.

Le régulateur canadien, et ses homologues du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, devront déterminer "si un consentement valable et significatif est obtenu pour la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels", a indiqué le bureau du commissaire.

Cette enquête pourrait ajouter une nouvelle tension dans les relations sino-canadiennes déjà tendues pour diverses raisons, notamment des accusations récentes selon lesquelles la Chine aurait tenté d'influencer les élections et mené des activités de surveillance aérienne et maritime. Toutefois, Pékin nie ces allégations et appelle Ottawa à cesser les spéculations infondées et la diffamation...

L'occasion de "mettre les choses au clair"

Un porte-parole de TikTok a assuré, de son côté, que la vie privée et la sécurité des utilisateurs "restent une priorité absolue", et que l'enquête était l'occasion de "mettre les choses au clair" sur la façon dont l'entreprise protège la vie privée des Canadiens.

Le Canada rejoint ainsi la liste des gouvernements et des organismes de réglementation du monde entier qui scrutent l'application de partage de vidéos courtes, craignant que la Chine n'utilise la plateforme chinoise pour recueillir les données des utilisateurs ou promouvoir ses intérêts...

Les salariés de la Commission européenne doivent supprimer TikTok

Cette information survient alors que la Commission européenne a demandé à ses salariés de supprimer dès à présent l'application, qui cumule 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, des téléphones professionnels et personnels. L'annonce a été faite jeudi par le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, lors d'une conférence de presse. Il a déclaré que l'organe exécutif de l'Union européenne était très attentif à la cybersécurité.

En décembre dernier, le Sénat américain a adopté une loi qui interdit aux employés fédéraux d'utiliser l'application sur les appareils gouvernementaux...