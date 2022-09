Données personnelles : Instagram condamné à une amende de plus de 400 millions d'euros

la Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende record au réseau social pour des manquements au traitement des données des mineurs...

(Boursier.com) — Amende record pour Instagram... A la suite d'une enquête sur le traitement des données des enfants, la Commission irlandaise de protection des données (DPC), l'équivalent de la Cnil française, a infligé une lourde amende au réseau social, propriété du groupe Meta, pour violation du Règlement général de protection des données (RGPD) auprès de ses utilisateurs européens mineurs.

"Nous avons adopté notre décision finale vendredi dernier, et elle comprend une amende de 405 millions d'euros", a indiqué un porte-parole du principal régulateur de la société mère d'Instagram, Meta Platforms Inc. Les détails de cette décision doivent être publiés la semaine prochaine.

L'autorité de protection des données irlandaise avait lancé une enquête en 2020 à la suite d'une étude d'un scientifique américain sur les profils Instagram de 200.000 personnes, se concentrant sur les enfants utilisateurs âgés de 13 à 17 ans.

Des coordonnées de mineurs rendues publiques

Le data scientist David Stier avait notamment noté que les mineurs utilisant la plateforme avaient la possibilité de modifier leur compte personnel en compte professionnel, manipulation qui implique de rendre publiques ses coordonnées (numéro de téléphone, adresse mail). Ainsi, ces données deviennent visibles par tous sur le réseau social.

Cette sanction est actuellement la plus élevée pour une entreprise appartenant à Meta, après une amende de 225 millions d'euros infligée à WhatsApp en septembre 2021 et une amende de 17 millions d'euros pour Facebook en mars dernier.

Instagram prévoit de faire appel de cette décision, a affirmé un porte-parole de Meta dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Il a ajouté que le réseau social a mis à jour ses paramètres il y a plus d'un an et a depuis lancé de nouvelles fonctionnalités pour assurer la sécurité des adolescents et la confidentialité de leurs informations.