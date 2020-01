Donald Trump menace de taxer à 25% les voitures européennes

Le président américain a durci le ton sur le commerce avec l'Europe ce mercredi au lendemain d'un entretien à Davos avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

(Boursier.com) — Après le Canada, le Mexique et la Chine, c'est au tour de l'Union européennes de conclure un accord, comme l'a indiqué Donald Trump à Davos. Au lendemain d'un entretien à Davos avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président américain a décidé ce mercredi de durcir le ton sur le commerce avec l'Europe, menaçant d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles importées de l'Union européenne en cas d'absence d'accord de part et d'autre de l'Atlantique.

Ce n'est pas la première fois que le président américain brandit cette menace, espérant en retour des concessions de la part de ses interlocuteurs. Interrogé sur la date à laquelle pourraient se mettre en place de telles taxes, il a répondu qu'aucun calendrier n'avait été fixé avant d'ajouter: "J'ai une date en tête et c'est une date plutôt rapprochée".

Un accord avant l'élection présidentielle américaine ?

Le président américain s'est cependant dit convaincu de pouvoir parvenir à un accord commercial UE-USA avant l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, tout en ne cachant pas la difficulté des tractations qui sont selon lui plus difficiles qu'avec la Chine sur bien des aspects.

Pour rappel, Washington a signé, le 15 janvier dernier, un accord commercial de "phase 1" avec Pékin. Même si cette signature a apporté du soulagement sur les marchés financiers, elle laisse en chantier de nombreuses questions, structurelles notamment.

La question des produits agricoles

Européens et Américains s'efforcent de conclure un accord visant à supprimer leurs barrières aux importations, mais les discussions bloquent sur la question des produits agricoles que Washington veut inclure dans les discussions.

"J'ai rencontré la nouvelle cheffe de la Commission européenne, qui est formidable. Et j'ai eu une super discussion. Mais j'ai dit: 'écoutez, si nous n'obtenons pas quelque chose, je vais être obligé de prendre des mesures et ces mesures seront des taxes très élevées sur leurs voitures et d'autres choses qui entrent dans notre pays'," a dit Trump dans une interview à CNBC. "Au bout du compte, ce sera très facile parce que s'il n'y a pas d'accord, nous devrons taxer leurs voitures à 25%", a encore averti Trump dans une autre interview à Fox Business News.

Un compromis sur la "taxe Gafa" ?

Les Etats-Unis menacent déjà la France de représailles en raison de la taxe instaurée en juillet dernier par le gouvernement français sur les entreprises numériques. Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a annoncé le mois dernier que des produits dont le champagne et les fromages pourraient être soumis à des surtaxes pouvant atteindre 100%.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, devait s'entretenir mercredi à Davos avec le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Il espère parvenir à un compromis sur cette "taxe Gafa", Paris ayant proposé de suspendre pour 2020 le paiement des acomptes sur cet impôt le temps qu'un accord plus global soit trouvé à l'OCDE.