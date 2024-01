Donald Trump au centre de toutes les discussions à Davos

Le potentiel retour de l'ancien président à la Maison Blanche fait beaucoup parler...

(Boursier.com) — Il n'est pas présent au sommet mais les participants parlent beaucoup de lui... Donald Trump est au coeur des discussions cette semaine à Davos, en Suisse, entre les dirigeants politiques, chefs d'entreprises, banquiers centraux et autres financiers.

"À Davos, Donald Trump est déjà président", a déclaré vendredi Alex Soros, qui a repris la fondation de son père, le milliardaire George Soros, lors d'un panel au Forum économique mondial. "C'est une bonne chose, car le consensus de Davos a toujours tort", a-t-il ajouté, cité par la chaîne CNBC.

Bon départ

L'ancien locataire de la Maison blanche a largement remporté lundi soir la primaire républicaine dans l'Etat de l'Iowa, confirmant sa domination sur ses rivaux alors qu'il ambitionne d'être investi pour la troisième fois consécutive comme le candidat du Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain.

Les problèmes de Donald Trump avec la justice ne semblent pas constituer un handicap. Un sondage réalisé par Edison Research met en exergue le soutien dont il bénéficie toujours en dépit, notamment, de deux procédures en destitution durant son mandat et de son implication dans les incidents du 6 janvier 2021 au Capitole de Washington.

Tacle de Lagarde

Mais à Davos, ce soutien n'est pas aussi massif. La présidente française de la Banque Centrale Européenne (BCE) a fait parler d'elle mercredi, face à une journaliste de Bloomberg l'interrogeant sur l'élection américaine. "Laissez-moi d'abord boire un peu de café", a répondu du tac au tac Christine Lagarde, provoquant des rires dans l'assistance. "Cela nous inquiète tous parce que les États-Unis sont la plus grande économie, le plus grand pays de défense au monde et ils ont été un phare pour la démocratie, avec tous ses avantages et ses inconvénients". Précédemment, elle avait expliqué que la victoire potentielle de Donald Trump pourrait compromettre le commerce mondial, le soutien à l'Ukraine mais aussi la lutte contre le changement climatique.

D'après CNBC, qui a pris la température dans les couloirs de Davos, "les dirigeants de l'industrie américaine semblent extrêmement perplexes face à un deuxième mandat de Trump, tandis que les chefs d'entreprise étrangers sont terrifiés - en particulier par les restrictions sur l'immigration et les conflits mondiaux potentiels".

Situation compliquée

"C'est une situation que nous avons déjà connue, nous y avons survécu, alors nous verrons ce que cela signifie", a réagi Philipp Hildebrand, le vice-président de BlackRock dans une interview accordée cette semaine à Bloomberg Television. "Certainement que d'un point de vue européen, d'un point de vue en quelques sorte mondialiste, atlantiste, c'est bien sûr une grande préoccupation".

Seulement un tiers des votants lors de la primaire de lundi ont dit penser que Donald Trump ne serait pas apte à gouverner en cas de condamnation en justice, selon Edison Research. Par ailleurs, près des deux tiers estiment que Joe Biden n'a pas obtenu une victoire légitime en 2020, en écho aux accusations sans fondement de Donald Trump qui s'est dit à l'époque victime d'une vaste fraude électorale.