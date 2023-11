Doliprane : "pas de problème" d'approvisionnement cet hiver, assure la présidente de Sanofi

Audrey Derveloy a appelé à être "tous responsables" pour éviter des tensions sur les stocks de Doliprane...

(Boursier.com) — A l'approche de la saison hivernale, l'inquiétude grandit quant à la possibilité de faire face à des pénuries de médicaments. Alors que les pharmaciens faisaient face à des ruptures de stock de paracétamol en début d'année, la présidente de Sanofi France, Audrey Derveloy, a affirmé que le Doliprane ne connaîtra pas de telles difficultés d'approvisionnement cet hiver.

"Je le confirme, il n'y a aura pas de problème car nos usines fonctionnent 24 heures sur 24 à Lisieux, à Compiègne" pour produire du Doliprane, a-t-elle indiqué ce vendredi sur 'RTL', appelant dans le même temps à être "tous responsables" pour éviter des tensions sur les stocks de Doliprane.

"On en a tous dans nos pharmacies, donc on ne surstocke pas et nous on produit à fond", a-t-elle assuré, estimant qu'il n'y a donc pas besoin d'acheter plusieurs boîtes en prévision. "Il ne faut pas le faire", a-t-elle averti.

Près de 4.000 médicaments en rupture ou en risque de rupture

La présidente de Sanofi France, qui a précisé que le laboratoire "continuera de produire" le Doliprane sur le sol français, a par ailleurs annoncé accroître sa capacité de production de ce médicament de 140 millions de boîtes supplémentaires grâce à un investissement de 20 millions d'euros.

Alors que près de 4.000 médicaments sont aujourd'hui en rupture ou en risque de rupture en France selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), le ministre de la Santé Aurélien Rousseau doit tenir ce vendredi une réunion sur ce sujet avec les acteurs du secteur, notamment les laboratoires tels que Sanofi, ainsi que les pharmaciens.

Des tensions multiples pendant l'hiver 2022-2023

Les médicaments à base de cortisone, l'amoxicilline, certains anticancéreux, anti hypertenseurs, des antalgiques ou encore des antidiabétiques sont concernés. Un contexte qui n'est pas sans rappeler la situation de l'hiver 2022-2023, marqué par des tensions multiples et persistantes concernant certains produits pharmaceutiques.

"Fabriquer des médicaments ce n'est pas fabriquer un produit lambda, c'est complexe, c'est tout une chaîne", a tenu à préciser Audrey Derveloy, soulignant qu"une boite sur six est un produit Sanofi". "Il y a 1% de ce portefeuille qui est en situation de rupture aujourd'hui. Il y a des périodes en tension et il y a des mécanismes qui existent, sur lesquels on travaille", a-t-elle ajouté.