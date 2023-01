Doctolib, Ledger et Lydia sont les startups où les Français aimeraient investir !

Caption dévoile le top 25 des startups françaises qui attirent le plus les investisseurs particuliers...

(Boursier.com) — Caption , la première plateforme permettant aux particuliers d'acheter des actions des plus belles scale-up et startups françaises, présente aujourd'hui le classement des pépites de la French Tech dans lesquelles les investisseurs français (professionnels et particuliers) souhaiteraient investir s'ils en avaient l'opportunité (1).

L'analyse de ce classement permet de faire ressortir les tendances suivantes :

- Les investisseurs préfèrent les licornes (startups valorisées à plus d'1 milliard E),

- Ils privilégient les entreprises qu'ils connaissent et/ou utilisent,

- Finance, assurance et solutions du monde de l'entreprise ont la côte !

Les startups ayant fait leurs preuves à grande échelle sont plébiscitées !

Le premier constat établi à partir de cette étude est clair : les Français se tournent en priorité vers des entreprises dont la valorisation est la plus élevée. En effet, 15 des 25 startups préférées des investisseurs font partie du club (de moins en moins) fermé des licornes, ces start-ups valorisées plus de 1 milliard d'euros.

Ainsi, la plupart des particuliers privilégient des entreprises ayant atteint un stade de maturité élevé. Compte tenu des conditions actuelles du marché, investir dans ce type d'entreprise semble en effet plus rassurant, et permet de diversifier son épargne sur des actifs non cotés (2) en réduisant les risques (3). On retrouve néanmoins, en fin de classement, des pépites de la French Tech dont le niveau de maturité est moindre comme Matera, Feed ou Brut.

La véritable surprise est Ynsect, qui n'est pas encore une licorne et qui se positionne pourtant à la 6ème position des startups dans lesquelles les Français souhaitent investir. Il y a fort à parier ici que la mission de la startup y est pour beaucoup. En effet, grâce à ses élevages d'insectes, elle permettrait de réduire l'impact environnemental de l'élevage, des engrais agricoles, voire de l'alimentation humaine...

A l'inverse, plusieurs licornes comme Contentsquare ou Veepee sont absentes de ce classement...

Les Français préfèrent investir dans des entreprises qu'ils utilisent eux-mêmes

Ce classement ne déroge pas au conseil de Peter Lynch, “investis dans ce que tu connais”. Ainsi, on retrouve dans le classement (surtout en 1ère partie) des startups préférées des investisseurs français des services qu'ils connaissent bien et/ou utilisent fréquemment...

C'est notamment le cas de Doctolib, adopté par 60 millions de patients, qui est "LA" startup la plus plébiscitée par les investisseurs... C'est aussi le cas de Lydia qui fournit un moyen de paiement simple à 5,5 millions d'utilisateurs et figure à la troisième position du classement ou de Blablacar utilisé par près de 20 millions de Français. On peut également noter Qonto, BlackMarket et Swile dont les récentes campagnes de communication ont boosté la notoriété et qui se positionnent aujourd'hui comme des références sur leurs différents secteurs d'activités...

Les secteurs de la finance et de l'assurance ont la côte !

Enfin, ce classement démontre que l'appétit des investisseurs particuliers se tourne vers les secteurs de la finance et de l'assurance... En effet, sur les 5 entreprises préférées des investisseurs 4 sont des Fintech/Insurtech. Un constat qui peut s'expliquer par les tours de financements records que ces startups sont parvenues à réaliser ces dernières années, et le statut de "game changer" auquel elles se sont hissées.

En s'attaquant à des industries vieillissantes avec des services toujours plus innovants, ces nouvelles venues de la finance et de l'assurance ont, en effet, été parmi les plus médiatisées de l'écosystème tech au cours de ces dernières années.

On retrouve également dans ce classement une présence particulière des solutions utilisées dans le monde de l'entreprise auquel appartiennent vraisemblablement de nombreux investisseurs. On peut citer par exemple la banque des professionnels Qonto, l'assurance santé Alan, les tickets restaurant Swile et l'outil de visioconférence Aircall...

(1) Classement établi sur la base de 27.000 votes d'investisseurs réalisés entre le 01/12/2021 et le 01/12/2022.

(2) Une seule société cotée apparaît dans ce classement, il s'agit de OVHCloud.

(3) Quel que soit le stade de maturité d'une startup, l'investissement dans des sociétés non cotées présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi.

CLASSEMENT

1 Doctolib

2 Ledger

3 Lydia

4 Qonto

5 Alan

6 Ynsect

7 Back Market

8 Swile

9 Payfit

10 Blablacar

11 Exotec

12 Sorare

13 OVH Cloud

14 Mano Mano

15 Mirakl

16 Pennylane

17 Spenclassrooms

18 Spendesk

19 October

20 Devialet

21 Feed

22 Matera

23 Voodoo

24 Aircall

25 Brut