Dividendes : vers une nouvelle année record pour les entreprises européennes !

Les dividendes ont contribué à hauteur d'environ 38% au rendement total des actions européennes depuis 1974...

(Boursier.com) — L'édition 2020 de l'étude sur les dividendes réalisée par AllianzGI, l'un des principaux gestionnaires actifs au monde, prévoit des versements de dividendes d'environ 359 milliards d'euros de la part des entreprises européennes en 2020.

Cela représente une augmentation significative de 3,6%, soit 12 milliards d'euros par rapport à 2019, année déjà record en matière de rémunération des actionnaires.

Selon cette étude d'AllianzGI nommée "Generating Capital Income with Dividends", les dividendes ont contribué en moyenne à hauteur de 38% au rendement total des actions européennes depuis 1974...

"Grande générosité"

Le rapport 2020 sur les dividendes révèle que les entreprises européennes ont démontré à plusieurs reprises leur grande générosité envers leurs actionnaires en comparaison internationale. Leur rendement du dividende s'est établi en moyenne à environ 3,7% pour l'ensemble du marché.

Comparativement, 60% des obligations d'État de la zone euro ont un rendement nominal négatif !

Question de trajectoire

Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe, a commenté cette nouvelle étude : "Malgré les risques liés au protectionnisme, la croissance économique mondiale a pu rester sur un sentier de croissance étroit grâce à la poursuite de la politique monétaire accommodante des banques centrales. La question de la stabilité de cette trajectoire nous accompagnera au cours de la nouvelle décennie, tout comme la certitude qu'un retour des taux d'intérêt reste irréaliste".

Selon lui, une attitude prospective dans un environnement de dividende stable reste donc la devise pour l'année à venir : "Le montant des dividendes qui devraient être distribués en 2020 dépasse le budget fédéral allemand de l'année dernière. C'est un signal fort de la robustesse de l'économie en Europe."

Possible volatilité

Il ne faut pas exclure une possible volatilité sur les marchés en 2020, prévient l'établissement... Toutefois, en ce qui concerne les opportunités et les risques pour les investisseurs, Hans-Jörg Naumer, Directeur Global Capital Markets & Thematic Research et auteur de l'étude d'Allianz Global Investors, a déclaré : "En tant qu'alternative à l'absence de taux d'intérêt, les dividendes peuvent stabiliser le portefeuille d'un investisseur de trois manières : en tant que source de revenus régulière, en tant qu'indicateur d'un modèle économique robuste et pour la diversification du portefeuille."