Dividendes mondiaux : une baisse au troisième trimestre en trompe-l'oeil ?

La croissance sous-jacente s'est établie à 0,3%

(Boursier.com) — Selon le nouveau rapport Janus Henderson sur les versements de dividendes à travers le monde, les dividendes mondiaux ont légèrement baissé (de 0,9% au troisième trimestre sur une base globale) pour atteindre 421,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.

La croissance sous-jacente, qui tient compte des dividendes spéciaux uniques, des taux de change et d'autres facteurs techniques, s'est établie à 0,3%. Mais les réductions importantes appliquées par quelques entreprises ont masqué une croissance beaucoup plus encourageante dans le monde entier... Quelques réductions importantes ont pesé sur les chiffres ; si l'on exclut les deux principales, la croissance sous-jacente s'est élevée malgré tout à 5,3%.

Les mines en question

Les plus importantes baisses de dividendes ont touché le secteur minier, où la moitié des entreprises ont réduit leurs versements, ainsi que les producteurs de pétrole brésiliens et taïwanais, à contre-courant de la tendance générale dans le secteur pétrolier. En effet, si l'on exclut les deux plus grandes entreprises (le brésilien Petrobras et le groupe minier australien BHP, tous deux connus pour leurs dividendes variables), la croissance sous-jacente mondiale s'est élevée à 5,3% au troisième trimestre, ce qui correspond à la tendance à long terme...

Les dividendes des sociétés chimiques et immobilières asiatiques ont également enregistré une forte baisse, reflétant les conditions de marché difficiles dans la région.

Les banques, les services aux collectivités et l'automobile, ainsi que la plupart des compagnies pétrolières, ont enregistré une forte croissance.

Ces réductions ont été compensées par des dividendes bancaires élevés dans la plupart des régions du monde (en hausse de 9,3% sur une base sous-jacente) et par des paiements en hausse dans bon nombre d'autres secteurs, en particulier les services aux collectivités et les constructeurs automobiles. Globalement, et malgré des différences marquées entre les secteurs et les pays, neuf entreprises sur dix ont augmenté ou maintenu leurs distributions...

La Chine a enregistré des distributions records !

Le troisième trimestre marque le point culminant saisonnier pour la Chine et la plupart des pays d'Asie-Pacifique, hormis le Japon. Les dividendes chinois ont atteint un nouveau record grâce à une forte augmentation de Petrochina, mais cette évolution a masqué la faiblesse des banques et des sociétés immobilières chinoises.

La baisse d'un sixième des distributions à Taïwan reflète les difficultés rencontrées dans les secteurs du pétrole, de la chimie, de l'acier et de l'assurance, tandis que l'évolution similaire qu'a connu l'Australie s'explique par une forte diminution des versements dans le secteur minier. À Hong Kong, la croissance a été freinée par l'immobilier, dont tous les acteurs ont soit réduit soit maintenu leur dividende.

Le Royaume-Uni impacté par les réductions d'activité dans le secteur minier

Par ailleurs, les dividendes américains ont augmenté de 4,5%, un taux de croissance sain bien que plus lent que les années/périodes précédentes, et 98% des entreprises américaines ont augmenté ou maintenu leurs distributions. Les États-Unis ont été devancés par le Canada, qui bénéficie de la vigueur des secteurs bancaire et pétrolier.

L'Europe a maintenu une croissance très forte, prolongeant la tendance observée au cours d'un deuxième trimestre significatif d'un point de vue saisonnier...

Au Royaume-Uni, la baisse des dividendes miniers a largement contrebalancé les augmentations de ceux des banques, des producteurs de pétrole et des services aux collectivités.

Les marchés émergents ont fonctionné en ordre très dispersé : la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite et la République Tchèque ont été solides, mais la faiblesse du Brésil a entraîné une baisse des distributions pour l'ensemble des marchés émergents.

Prévisions : croissance sous-jacente revue à la hausse, léger déclin de la croissance globale

Les prévisions de Janus Henderson pour cette année ont été légèrement revues à la baisse, en raison de la diminution des dividendes spéciaux et de l'appréciation du dollar. La prévision globale pour 2023 passe de 1640 milliards à 1630 milliards de dollars, soit une hausse 4,4% en glissement annuel.

En revanche, la croissance sous-jacente, qui n'est pas affectée par les taux de change et les dividendes spéciaux non récurrents, dépasse les prévisions. En outre, plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, le Canada, la Suisse et la Chine, sont en passe de verser des dividendes record. Janus Henderson revoit donc à la hausse ses prévisions de croissance sous-jacente, de 5% à 5,3%.

Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income chez Janus Henderson, a commenté : "La faiblesse apparente des dividendes mondiaux au troisième trimestre n'est pas un motif d'inquiétude, étant donné l'impact important d'une poignée d'entreprises. En fait, le niveau de croissance et sa qualité semblent meilleurs cette année que ce que l'on prévoyait voici quelques mois, les distributions étant moins tributaires des éléments exceptionnels et de la volatilité des taux de change. La croissance des dividendes des entreprises reste généralement forte dans un large spectre de secteurs et de régions, à l'exception des secteurs liés aux matières premières, tels que l'industrie minière et chimique. Il est tout à fait normal - et les investisseurs l'ont bien compris - que les dividendes des entreprises liées aux produits de base augmentent et diminuent avec le cycle ; cependant, cela n'indique pas un malaise plus large. En outre, nos chiffres montrent qu'un portefeuille de revenus diversifié à l'échelle mondiale dispose de stabilisateurs naturels : les secteurs en progression, tels que la banque et le pétrole, ont pu contrebalancer ceux dont les dividendes sont en baisse, comme l'industrie minière et la chimie. Et bien entendu, les dividendes sont généralement beaucoup moins volatils que les bénéfices au fil du temps, ce qui est rassurant en période d'incertitude économique."

Retrouvez notre dossier spécial money management avec IG !