Distribution : Le patron de 'Systèmes U' appelle à porter un masque avant le 1er août

Distribution : Le patron de 'Systèmes U' appelle à porter un masque avant le 1er août









"Cette décision va nous simplifier les choses parce que, aujourd'hui, avec le temps, il y a un certain relâchement des clients", observe Dominique Schelcher...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Emmanuel Macron a annoncé mardi que le port du masque allait devenir obligatoire à partir du 1er août dans les lieux publics clos en France face à la légère recrudescence de l'épidémie de coronavirus. "C'est une bonne décision que nous attendions", a réagi mercredi matin sur franceinfo le PDG du groupe Système U.

"La situation, on le voit, est à nouveau en train de s'intensifier... Le virus circule. On est au coeur de tous les territoires de France, avec 1.600 magasins, et on voit à gauche, à droite, effectivement, le retour du virus", a poursuivi Dominique Schelcher...

"Cette décision va nous simplifier les choses parce que, aujourd'hui, avec le temps, il y a un certain relâchement des clients... Même quand on est dans un système de recommandation de port du masque, dans certains territoires de France, actuellement, c'est 20 à 30% de port du masque. Ça peut ponctuellement créer des tensions. Ce sera un plus pour nos équipes", a expliqué le patron de Systèmes U.

"N'attendez pas"

Il a estimé qu'il y aurait sans doute quelques jours d'adaptation dans ses magasins... "Je pense que le délai, d'ailleurs, pour que tout le monde soit bien informé est une bonne chose, vu le niveau bas du port actuel... Ce sera sans doute le 1er août, mais n'attendez pas en venant dans nos magasins pour porter le masque pour votre sécurité et celle de nos collaborateurs".

"On ne va pas le faire du jour au lendemain mais je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos", a dit le président lors d'un entretien télévisé...