Distanciation dans les avions : le prix du billet pourrait grimper de 50%

Distanciation dans les avions : le prix du billet pourrait grimper de 50%









Selon les estimations de l'Iata, les mesures de distanciation sociale à bord des avions pourraient faire doubler le prix des billets.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le prix des billets d'avion va-t-il flamber ? Alors que les compagnies aériennes sont vivement opposées aux mesures de distanciation sociale qui permettrait d'éviter la diffusion du Covid-19 à bord des avions, l'association internationale du transport aérien (Iata), qui regroupe 290 compagnies, a estimé que cette mesure pourrait faire grimper significativement le prix des billets.

Concrètement, pour faire respecter les distanciations sociales dans un espace clos comme un avion, il faudrait commercialiser un siège sur deux. Ainsi, si cette mesure venait à être appliquée, le taux de remplissage maximum des avions tomberait ainsi "à 62%, bien en dessous du seuil de rentabilité (d'un vol) de 77%", explique la fédération dans un communiqué.

"Avec moins de sièges offerts à la vente, les coûts unitaires augmenteraient grandement. Par rapport à 2019, les tarifs aériens devraient augmenter dramatiquement, de 43% à 54% selon la région, seulement pour couvrir les coûts", a-t-elle détaillé.

Un risque de transmission "faible" ?

La fédération estime d'ailleurs qu'une telle mesure ne serait nécessaire pour éviter la diffusion du nouveau coronavirus en vol, affirmant que le risque de transmission dans les avions est "faible". Pour justifier ses propos, l'Iata affirme avoir examiné les cas de 1.100 passagers porteurs du Covid-19. Aucun cas de transmission n'aurait été alors constaté parmi plus de 100.000 passagers qui voyageaient à bord des mêmes avions. Seuls deux cas potentiels auraient été détectés parmi les membres d'équipage.

Based on the evidence that the risk of transmission on board aircraft is low, we support a layered approach of temporary biosecurity measures, including face-coverings for passengers and crew. #Aviation 👉See release: https://t.co/KUUbyDAjnA pic.twitter.com/ij7EMySON9 — IATA (@IATA), via Twitter

Selon l'organisation, il y a plusieurs "raisons plausibles expliquant que la Covid-19, qui se transmet principalement par les gouttelettes projetées par les voies respiratoires, ne s'est pas répandue davantage à bord des aéronefs" : "les passagers sont assis et regardent vers l'avant, et il y a peu d'interactions face à face", "les sièges constituent une barrière à la transmission vers l'avant et l'arrière de la cabine", "la circulation de l'air se fait du plafond vers le plancher, ce qui réduit encore le potentiel de transmission vers l'avant et l'arrière de la cabine", "la circulation d'air intense ne favorise pas la circulation des gouttelettes autant que dans un autre environnement intérieur"...

Le masque déjà obligatoire chez Air France

Par ailleurs, le directeur général et chef de la direction de l'Iata Alexandre de Juniac a assuré prendre "les mesures nécessaires, comme le port du couvre-visage par les passagers et le port du masque par les membres d'équipage, pour ajouter une couche supplémentaire de protection". "Nous devons trouver une solution qui rassure les passagers tout en maintenant les coûts des voyages aériens abordables", a-t-il affirmé.

L'Iata plaide aussi pour un contrôle de la température, des procédures d'embarquement qui permettraient d'éviter les contacts, la limitation des déplacements pendant le vol, une restauration à bord "simplifiée" et des nettoyages plus fréquents dans les cabines. Air France a déjà annoncé que le masque serait obligatoire à bord de ses avions à compter du 11 mai pour les passagers comme pour l'équipage.