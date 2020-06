Disneyland Paris : réouverture progressive le 15 juillet

Disneyland Paris : réouverture progressive le 15 juillet









La filiale française de The Walt Disney Company a indiqué que la réouverture se fera avec une capacité d'accueil limitée. Selon 'Le Parisien', la jauge maximale de visiteurs par jour en cumulé sur les deux parcs a été fixée à 25.000 personnes...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est officiel ! Après quatre mois de fermeture, Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, va rouvrir progressivement ses portes au public à compter du 15 juillet. Pour rappel, le site est implanté à Marne-la-Vallée, en Île-de-France, région restée classée en "zone orange" jusqu'au 15 juin dernier en raison de l'épidémie de coronavirus.

"Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture progressive de Disneyland Paris qui débutera avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village à partir du 15 juillet", a indiqué ce lundi la filiale française de The Walt Disney Company sur son compte Twitter.

Cette réouverture s'accompagnera "de mesures d'hygiène et de sécurité renforcées", avec le port du masque obligatoire pour les salariés dès leur accès au site et dès 11 ans pour les visiteurs, la mise en place de plusieurs centaines de points "gel hydroalcoolique", ou encore la réduction de la capacité des attractions pour faciliter la distanciation physique, comme l'a indiqué 'Le Parisien', qui a pu consulter le plan de sécurité sanitaire préparé par la direction de Disneyland Paris.

25.000 visiteurs maximum sur les deux parcs

La capacité des parcs à thème, Disneyland Paris et Walt Disney Studio, sera limitée "conformément aux normes préconisées par les autorités publiques compétentes, et un nouveau système de réservation, disponible début juillet et soumis à disponibilité, permettra de réguler la fréquentation au sein des Parcs à Thèmes", précise également un communiqué publié ce lundi.

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture progressive de Disneyland Paris qui débutera avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village à partir du 15 juillet 2020. Plus d'infos : https://t.co/m8yoXg14BY pic.twitter.com/wVqzYSLhHR — Disneyland Paris (@DisneylandParis), via Twitter

Le groupe, qui ne communique plus son nombre de visiteurs depuis 2015, année où il avait accueilli 14,8 millions de personnes, a finalement fixé la jauge maximale de visiteurs par jour en cumulé sur les deux parcs d'attractions à 25.000 personnes, selon le quotidien, qui précise qu'en moyenne, sur une année complète, la fréquentation quotidienne est d'environ 41.000 visiteurs.

2.000 personnes ont continué de travailler sur place

Au total, 2.000 personnes ont continué de travailler sur place durant la fermeture du parc, tandis que les services administratifs étaient en télétravail. Mi-avril, un accord avait été signé entre la direction et les syndicats, permettant aux intermittents et CDD, qui devaient rejoindre l'entreprise après le 15 mars, d'être éligibles au chômage partiel. Plus de 1.300 personnes étaient concernées.

A l'étranger, les parcs du géant de l'entertainment ont déjà repris progressivement du service. Shanghai Disneyland a rouvert en partie le 11 mai dernier et Hong Kong Disneyland le 18 juin, après cinq mois de fermeture...