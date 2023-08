Disney mise sur l'intelligence artificielle pour réduire ses coûts

La firme américaine a créé un groupe de travail chargé d'étudier l'IA et la manière dont elle peut être appliquée au sein du conglomérat du divertissement...

(Boursier.com) — Alors que les acteurs et les scénaristes d'Hollywood sont en grève depuis plusieurs semaines et luttent notamment pour limiter l'utilisation excessive de la technologie par l'industrie, Walt Disney a créé un groupe de travail chargé d'étudier l'intelligence artificielle et la manière dont elle peut être appliquée au sein du conglomérat du divertissement, comme l'a révélé mardi 'Reuters'.

Lancée au début de l'année, soit avant la grève des scénaristes d'Hollywood, cette "task force" a pour mission de développer des applications d'intelligence artificielle en interne et de former des partenariats avec des start-ups, ont indiqué trois sources à l'agence de presse. D'ailleurs, Disney affiche actuellement 11 opportunités d'emploi visant à recruter des professionnels spécialisés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

Selon les descriptions des offres d'emploi, ces postes couvrent pratiquement tous les secteurs de l'entreprise, allant des Walt Disney Studios aux parcs à thème, en passant par le groupe d'ingénierie Walt Disney Imagineering, la division télévisuelle de la marque Disney, ainsi que l'équipe publicitaire qui ambitionne de développer un système publicitaire de "nouvelle génération" propulsé par l'IA.

Un outil pour maîtriser les coûts de production

L'une des sources a expliqué à 'Reuters' que l'IA pourrait être utilisé comme un outil permettant de maîtriser la hausse vertigineuse des coûts de production cinématographique et télévisuelle, qui peuvent atteindre 300 millions de dollars pour un film majeur tel que "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée" ou "La Petite Sirène". De tels budgets nécessitent des recettes tout aussi importantes au box-office, simplement pour atteindre le seuil de rentabilité. Des économies seraient ainsi réalisées au fil du temps, a précisé cette même source.

Pour les parcs, l'IA pourrait apporter des améliorations à l'assistance clientèle ou introduire de nouvelles formes d'interactions, a indiqué une autre source qui a souhaité rester anonyme. Cet ancien designer a notamment évoqué le projet Kiwi, qui a exploité des techniques d'apprentissage automatique pour donner naissance à Baby Groot, un petit robot capable de se mouvoir librement et de reproduire les mouvements et la personnalité du personnage des "Gardiens de la Galaxie".

L'IA, un sujet délicat à Hollywood

Devenue un véritable sujet délicat à Hollywood, l'intelligence artificielle suscite des tensions parmi les scénaristes et les acteurs qui la voient comme une menace sérieuse pour leur emploi. Un point de vue difficile à contester, d'autant plus que 'Reuters' a révélé que Disney disposait d'une technologie qui, à l'aide de l'IA, pouvait automatiser le rajeunissement numérique des acteurs...

Alors que le mouvement social des scénaristes, commencé il y a un peu plus de 100 jours, et rejoint mi-juillet par les acteurs, a mis à l'arrêt de presque tous les tournages de films et séries, le syndicat des acteurs SAG-AFTRA veut notamment obtenir des garanties concernant l'usage de l'IA, pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner la voix ou l'image des professionnels du septième art.