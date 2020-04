Disney + dépasse déjà la barre des 50 millions d'abonnés dans le monde

Disney + dépasse déjà la barre des 50 millions d'abonnés dans le monde









Le service de streaming de Disney pourrait atteindre ses objectifs d'abonnement avec quatre ans d'avance...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Seulement 5 mois après le lancement aux Etats-Unis, Disney + compte désormais plus de 50 millions d'abonnés payants dans le monde... Entre les lancement dans de nouveaux pays et les mesures de confinement qui poussent à la consommation télévisuelle, la plateforme de streaming, qui faisait état de 28,6 millions d'abonnés payants au 3 février dernier, a ainsi enregistré 21 millions de nouveaux adhérents en deux mois...

"Nous sommes honorés que Disney + plaise à des millions de personnes et cela augure bien de notre expansion à venir en Europe de l'Ouest, au Japon et dans toute l'Amérique latine plus tard cette année", s'est félicité le président des activités en relation directe avec les consommateurs du groupe Disney Kevin Mayer.

Ces deux dernières semaines, l'offre de Disney +, qui donne accès à des programmes originaux (dont "The Mandalorian" qui se déroule dans l'univers Star Wars) et plus de 500 films, a été déployée au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

1,8 million de téléchargements le jour du lancement en France

En France, l'application du service de SVOD de Disney a été téléchargée 1,8 million de fois sur iOS et Android le 7 avril, soit le jour du lancement, selon une information donnée au 'JDN' par le spécialiste de l'analytics mobile AppAnnie.

De plus, le service de streaming a officiellement débarqué en Inde le 3 avril dernier et compte déjà 8 millions d'abonnés dans le pays. Le groupe a également annoncé son arrivée, à la fin avril, dans les territoires d'outre-mer (Antilles, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Wallis & Futuna) et à Monaco.

Objectifs atteints avec quatre d'avance ?

Avec cette performance, Disney pourrait atteindre ses objectifs avec quatre ans d'avance, alors que le groupe espérait attirer entre 60 à 90 millions de clients dans le monde avant la fin de l'exercice 2024.

Reste que le service est soumis aux mêmes difficultés que ses concurrents : les productions ont dû être stoppées ou perturbées à travers le monde face à la pandémie de coronavirus, ce qui pourrait ralentir l'arrivée de nouveaux contenus. Par ailleurs, Disney est encore loin de détrôner le géant du secteur Netflix, qui comptabilisait 167 millions d'abonnés dans le monde début janvier !