Disney+ débarque en France le 24 mars prochain

Disney+ débarque en France le 24 mars prochain









Le service de streaming a avancé d'une semaine sa date de lancement et en a profité pour confirmer le prix de l'abonnement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est officiel ! La plateforme de streaming Disney+ a annoncé une date de sortie en France, ainsi que dans d'autres pays d'Europe, fixée au 24 mars, soit une semaine avant l'annonce initiale du 31 mars. "Dès le 24 mars, le service de streaming sera disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Autriche", peut-on lire dans un communiqué diffusé par la filiale française de The Walt Disney Company.

Par ailleurs, le site officiel du service a été lancé ce mardi : le prix de l'abonnement sera de 6,99 euros par mois, ou de 69,99 euros par an. Pour ce tarif, la plateforme indique qu'il sera possible de visionner des programmes sur quatre écrans en simultané (téléphone, tablette, télévision...) et de télécharger tout le contenu sur 10 appareils pour un accès hors-ligne.

Canal+ distributeur exclusif de Disney+

Toujours selon le site officiel, seront disponibles la série issue de l'univers Star Wars "The Mandalorian", le remake en live action de "La Belle et le clochard", mais aussi la comédie musicale "High School Musical", ou encore le docu-série "Le monde selon Jeff Goldblum".

Quelqu'un, quelque part a eu le bras long (ou a appuyé sur un bouton 😉) : Disney+ sera lancé plus tôt que prévu en France ! Votre nouveau service de streaming, disponible dès le 24 mars. Restez informés sur https://t.co/yzeUSKfJVX #DisneyPlus pic.twitter.com/SS47WvGReu — Star Wars France (@StarWarsFR), via Twitter

Pour rappel, les Français pourront accéder au catalogue via les box des opérateurs internet, en passant par MyCanal. Fin décembre, 'Les Echos', via une interview conjointe de Kevin Mayer, directeur de la division "Direct-to-consumer & International" de Disney, et Maxime Saada, président du directoire de Canal+, avait en effet confirmé qu'un accord avait bel et bien été trouvé entre le groupe de télévision payante et le géant américain.

10 millions d'abonnés en 24 heures

Disney+ est actuellement disponible aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi qu'aux Pays-Bas, depuis le 12 novembre dernier. Après seulement 24 heures de service, le service de streaming était parvenu à séduire pas moins de 10 millions d'abonnés.

Reste à savoir si Disney+ rencontrera le même succès dans l'Hexagone. Un sondage Yougov pour 'Le HuffPost', réalisé en novembre dernier, indiquait que 30% des personnes sondées avaient entendu parler de l'offre Disney+, et 63% se disaient "pas intéressées".