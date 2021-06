Discothèques : réouverture le 9 juillet

Les fêtards devront produire un pass sanitaire avant d'entrer dans les établissements. Le port du masque ne sera pas obligatoire.

(Boursier.com) — Ils estiment être les grands oubliés du "retour à une vie plus normale", avec notamment la réouverture des bars et des restaurants depuis le 19 mai... Les représentants des discothèques et du monde de la nuit ont été reçus ce lundi à l'Elysée par Emmanuel Macron, et ils ont enfin obtenu une date pour la réouverture de leurs établissements : ce sera le 9 juillet, après 15 mois d'arrêt complet et de gros dégâts pour les intéressés.

"Nous passons aujourd'hui à une nouvelle étape. Le président a choisi cette journée du 21 juin pour annoncer la réouverture des discothèques à compter du 9 juillet prochain avec un accès réservé à ceux qui pourront produire un pass sanitaire", a déclaré le ministre délégué Alain Griset, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, à la sortie de cette réunion.

Le masque ne sera pas obligatoire

Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve de vaccination, de test négatif de moins de 48h ou résultat d'un test attestant du rétablissement du COVID-19. Les autotest, réalisables devant les établissements, ne sont pas au programme pour le moment.

Les jauges seront fixées à 100% en extérieur, et à 75% en intérieur. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans l'établissement, conformément aux demandes des professionnels. Par aillleurs, le gouvernement a promis de continuer à soutenir le secteur "tant que les mesures de contrainte" seront actives, a expliqué Alain Griset.

Sous pression

Le secteur est sous pression, alors que les discothèques représentent 30.000 emplois directs et un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les syndicats. Fin mars, 152 boîtes de nuit avaient mis la clef sous la porte sur les 1.600 que compte la France. Un quart d'entre eux seraient incapables de répondre au protocole sanitaire, notamment à cause des systèmes de ventilation.