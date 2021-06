Discothèques : réouverture envisagée avec le pass sanitaire obligatoire

L'Umih et le GNI, qui espèrent une réouverture le 30 juin prochain, ont détaillé leur projet de protocole sanitaire...

(Boursier.com) — Alors que le secteur espère reprendre cet été, les discothèques négocient actuellement avec le gouvernement sur la base d'une réouverture le 30 juin prochain, en proposant un projet de protocole sanitaire. Deux syndicats représentatifs du secteur, l'Umih et le GNI, ont présenté leurs propositions, dont certaines ont été validées, selon 'Le Figaro'.

Le président national de l'Umih Nuit Thierry Fontaine a évoqué une réouverture en deux étapes et qui pourrait évoluer en fonction de la situation sanitaire. Ainsi, à partir du 30 juin, un pass sanitaire, incluant une preuve de la vaccination, soit un test virologique (soit PCR, soit antigénique ou autotest) de moins de 48h, pourrait être exigé pour rentrer en boîte de nuit.

Selon une information de 'RMC', les organisations professionnelles souhaiteraient également qu'il soit possible de réaliser un autotest salivaire à l'entrée de la discothèque. Cette proposition est néanmoins encore en discussion.

Deuxième étape le 31 juillet

Concernant le masque, il sera exigé à l'intérieur "en station debout", selon l'Umih et le GNI. Les professionnels espèrent convaincre le gouvernement de ne pas imposer le port du masque sur la piste de danse. Niveau public, les discothèques devront se soumettre en juillet à une jauge de 65% en intérieur et de 85% en extérieur. Des règles sur la ventilation, un QR code à l'entrée des établissements et un carnet de rappel ont aussi été posées.

Puis à partir du 31 juillet, la jauge pourrait passer à 85% pour l'intérieur et 100% pour l'extérieur, et les plafonds augmenteraient à 1.500 et 3.000 personnes respectivement. Les règles concernant le pass sanitaire ou encore les autotests resteraient en vigueur.

"Rendez-vous le 21 juin"

En déplacement mardi dans la Drôme, Emmanuel Macron a évoqué très brièvement le sujet, donnant "rendez-vous le 21 juin" sans donner plus de précision. Le président de la République ferait en fait référence à une clause de revoyure prévue autour de cette date, déjà évoquée par le Premier ministre Jean Castex début mai sur 'France 2'.

La réouverture des boîtes de nuit, fermées depuis plus d'un an en raison de l'épidémie de Covid-19, est très attendue par le secteur, alors que 152 boîtes de nuit, sur les 1.600 présentes en France, avaient mis la clef sous la porte à la fin mars 2021 et un établissement sur quatre serait actuellement en danger...