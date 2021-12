Discothèques : le Conseil d'Etat rejette la demande de réouverture

Les 1.200 boîtes de nuits en France devront bien rester fermées, au moins jusqu'au 6 janvier.

(Boursier.com) — Fin de non recevoir pour les discothèques. Le Conseil d'Etat a rejeté ce mercredi leur recours contre la fermeture décidée par le gouvernement, pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19 en France. Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé cette fermeture pour une durée de quatre semaines, depuis le 10 décembre, et jusqu'au 6 janvier 2022.

Pour les Sages, "la situation sanitaire et épidémiologique s'est nettement dégradée depuis plusieurs semaines sous l'effet des variants Delta et Omicron". Cela "risque de se traduire, à court terme, par une augmentation des hospitalisations, y compris en soins critiques".

Contacts physiques rapprochés

Dans les discothèques il existe des "risques de contamination inhérents à une activité de danse dans des espaces clos, incluant des contacts physiques rapprochés dans une ambiance festive qui ne peut garantir le respect des règles de distanciation et des gestes barrières pour éviter la transmission du virus, qui a principalement lieu par gouttelettes respiratoires", argumente le Conseil d'Etat, qui douche donc les espoirs du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL).

"On va essayer de rouvrir au plus vite, je m'y engage", a déclaré début décembre Emmanuel Macron à propos des boîtes de nuit. Un accompagnement économique a été prévu pour soutenir ces entreprises pendant cette période, a précisé Jean Castex.

Depuis le début de la crise sanitaire, les 1.200 boîtes de nuit sont les établissements qui ont connu la plus longue fermeture, avec un total de 15 mois sans activité au total. Elles avaient pu rouvrir seulement le 9 juillet dernier, avec un protocole strict.