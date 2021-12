Discothèques : la réouverture en janvier n'est pas assurée, selon Jean-Baptiste Lemoyne

Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé la fermeture des boîtes de nuit pour une durée de quatre semaines...

(Boursier.com) — Les discothèques pourront-elles rouvrir en janvier ? Pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19 en France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fermeture des boîtes de nuit pour une durée de quatre semaines. Ainsi, depuis le vendredi, les établissements de nuit sont fermés depuis le 10 décembre, et ce jusqu'au 6 janvier 2022.

Sur 'franceinfo' ce vendredi, Jean-Baptiste Lemoyne, qui a hérité d'un nouveau portefeuille après la démission d'Alain Griset, condamné mercredi à six mois d'emprisonnement avec sursis pour la "déclaration incomplète" de son patrimoine, a estimé qu'il fallait attendre le "début du mois de janvier" pour voir si les conditions de la réouverture sont réunies.

"La fermeture a été décrétée pour un mois, donc cela nous conduit à début janvier, la mesure a été prise le 10 décembre... La contrepartie de cela, c'est qu'on met en place un système d'aides et d'accompagnements économiques massif", a rappelé le ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'Etranger et de la Francophonie et ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises.

Une mesure jugée "arbitraire" par les professionnels

Jean-Baptiste Lemoyne cite notamment "la prise en charge de leurs coûts fixes à 100%", "des exonérations de charges sur novembre et décembre" ou encore "l'activité partielle". Des dispositifs doivent permettre aux gérants des établissements de "tenir le choc" et "reprendre quand les conditions sanitaires le permettront".

La décision du gouvernement, faite à l'issue d'un nouveau Conseil de défense à l'Elysée début décembre, avait fortement été contestée par les professionnels du secteur. Le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) a notamment saisi le Conseil d'Etat contre une mesure qu'il juge "arbitraire". Une audience publique aura lieu le 20 décembre.

Depuis le début de la crise sanitaire, les boîtes de nuit sont les établissements qui ont connu la plus longue fermeture, avec un total de 15 mois sans activité au total. Elles avaient pu rouvrir seulement le 9 juillet dernier, avec un protocole stricte...