Discothèques : Emmanuel Macron reçoit les patrons ce matin

Le secteur est sous pression, alors que les discothèques représentent 30.000 emplois directs et un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les syndicats.

(Boursier.com) — Ils estiment être les grands oubliés du "retour à une vie plus normale", avec notamment la réouverture des bars et des restaurants depuis le 19 mai... Les représentants des discothèques et du monde de la nuit sont reçus ce lundi à l'Elysée par Emmanuel Macron, pour tenter d'avancer dans le dossier des réouvertures et du soutien au secteur.

La réunion est programmée à 10 heures, avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et le ministre délégué Alain Griset, chargé des Petites et Moyennes Entreprises. Les professionnels espèrent en ressortir avec une date de réouverture. La date du 30 juin est évoquée, après 15 mois d'arrêt complet et de gros dégâts pour les intéressés.

Gestes barrière

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a plutôt le mois de juillet en ligne de mire, comme il l'a rappelé jeudi. Mais la problématique des gestes barrière reste au centre des discussions, pour rouvrir discothèques et boîtes de nuit. "Est-ce que cela passe par un pass sanitaire exceptionnel, c'est à dire qu'on l'exigerait pour moins de 1.000 personnes, c'est une possibilité et je pense que c'est assez logique de le faire ? Est-ce qu'il y a des systèmes d'aération requis (...), c'est tout ça qu'on est en train de peaufiner", a expliqué Olivier Véran.

Les clients pourraient donc être amenés à prouver qu'ils ont été vaccinés, ou qu'ils ont contracté le coronavirus, ou encore à présenter en test PCR récent. De leur côté, certains professionnels demandent que le masque ne soit pas obligatoire, estimant que son port n'est pas compatible avec l'esprit et l'ambiance de leurs établissements.

Sous pression

Le secteur est sous pression, alors que les discothèques représentent 30.000 emplois directs et un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les syndicats. Fin mars, 152 boîtes de nuit avaient mis la clef sous la porte sur les 1.600 que compte la France. Un quart d'entre eux seraient incapables de répondre au protocole sanitaire, notamment à cause des systèmes de ventilation.