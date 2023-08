"Digital Services Act" : la loi européenne qui encadre les géants du web entre en vigueur

Le règlement européen sur les services numériques obligera notamment les grandes plateformes telles que Google, Facebook ou TikTok, à agir davantage contre les contenus illicites...

(Boursier.com) — C 'est le nouvel outil de l'Union européenne pour lutter contre la haine en ligne et la désinformation : Adopté en juillet 2022, le Digital Services Act (DSA) entre en vigueur ce vendredi. Ce règlement européen sur les services numériques obligera notamment les grandes plateformes telles que Google, Facebook, X (anciennement Twitter) ou TikTok, à agir davantage contre les contenus illicites, sous peine de lourdes amendes, et à être plus transparentes sur leurs processus algorithmiques, les robots et les publicités ciblées.

Les règles visent à "mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux en ligne", "mettre en place un cadre solide pour la transparence des plateformes en ligne et clair en ce qui concerne leur responsabilité" et "favoriser l'innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique", précise la Commission européenne.

Plus précisément, le DSA entre en vigueur à partir de ce vendredi pour les grandes entreprises qui rassemblent plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE. En avril dernier, la Commission européenne avait dévoilé la liste des grandes plateformes concernées.

Obligations renforcées pour les grandes plateformes

AliExpress, Amazon, Apple App Store, Booking, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando, ainsi que les deux moteurs de recherche, Bing et Google, doivent se soumettre à cette réglementation.

Toutes les plateformes et les intermédiaires (y compris les fournisseurs d'accès à Internet et les moteurs de recherche), quelle que soit l'étendue de leur base d'utilisateurs, seront soumis à cette régulation à une étape ultérieure, à compter du 17 février prochain.

Les grandes entreprises auront des obligations renforcées. Elles devront notamment fournir un système de recommandation de contenus non ciblés, divulguer des informations sur les publicités et évaluer annuellement les risques systémiques. Des audits indépendants seront requis, ainsi que davantage de transparence. En cas de crise majeure, la Commission pourra exiger une analyse des risques et imposer des mesures d'urgence si nécessaire.

Google engagé à fournir plus d'informations sur les publicités ciblées

Afin de se conformer aux nouvelles règles de l'UE en matière de contenu en ligne, Google s'est d'ores et déjà engagé à fournir plus d'informations sur les publicités ciblées et donnera aux chercheurs un meilleur accès aux données sur le fonctionnement de ses produits, a indiqué jeudi la filiale d'Alphabet.

Début août, TikTok a, de son côté, dévoilé une série de nouvelles mesures pour les utilisateurs européens, visant à se conformer au règlement européen sur les services numériques. Les mesures prises par l'application chinoise de vidéos, qui appartient à ByteDance, consistent à faciliter le signalement des contenus illicites par les utilisateurs européens, leur permettre de désactiver les recommandations personnalisées de vidéos et supprimer la publicité ciblée pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans.