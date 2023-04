"Digital Services Act" : Bruxelles désigne les géants du Web sous contrôle renforcé

Au total, 19 plateformes ont jusqu'à fin août pour se conformer au Digital Service Act, un règlement européen destiné à protéger les utilisateurs contre les contenus en ligne illicites et dangereux...

(Boursier.com) — Alors que le "Digital Service Act" (DSA), voté par le Parlement européen en juillet dernier, va imposer aux plateformes de nouvelles obligations en matière de contenu en ligne, le commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton, a dévoilé la liste des entreprises du Web qui représentent un risque systémique pour l'ensemble de la société et qui seront soumises aux plus hautes exigences de cette régulation à partir du 25 août prochain.

La liste comporte 19 noms : AliExpress d'Alibaba, la marketplace d'Amazon, App Store d'Apple, Booking.com, Facebook et Instagram de Meta, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Linkedin, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Bing de Microsoft et Zalando.

Pour rappel, le DSA est un règlement européen sur les services numériques, destiné à protéger les utilisateurs contre les contenus en ligne illicites et dangereux. Il vise les entreprises ayant plus de 45 millions d'utilisateurs - classées dans la catégorie des "très grandes plateformes" ("very large online platforms" ou VLOP) - et les soumet à des obligations telles que la gestion des risques et l'audit externe et indépendant.

With 🇪🇺 Extra #DSA 25 August for: AliExpress Amazon Store AppStore Bing Booking Facebook Google Maps Google Play Google Search Google Shopping Instagram LinkedIn Pinterest Snapchat TikTok Twitter Wikipedia YouTube Zalando pic.twitter.com/CVmDuzkKe9 — Thierry Breton (@ThierryBreton), via Twitter

Un délai de quatre mois

Ces "très grandes plateformes" devront également partager des données avec les autorités et les chercheurs et adopter un code de conduite. Ces nouvelles normes prévoient des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial pour les plateformes coupables d'infraction...

"A la suite de leur désignation, les entreprises devront désormais se conformer, dans un délai de quatre mois, à l'ensemble des nouvelles obligations prévues par le DSA. Celles-ci visent à responsabiliser et à protéger les utilisateurs en ligne, y compris les mineurs, en exigeant des services désignés qu'ils évaluent et atténuent leurs risques systémiques et qu'ils fournissent des outils de modération de contenu robustes", explique la Commission européenne dans un communiqué.

"Un Internet plus sûr"

Les plateformes et moteurs de recherche désignés devront "adapter leurs systèmes, ressources et processus de mise en conformité, mettre en place un système indépendant de mise en conformité, procéder à leur première évaluation annuelle des risques et en rendre compte à la Commission", précise-t-elle.

"Nous considérons que ces 19 plateformes en ligne et moteurs de recherche sont devenus systématiquement pertinents et qu'ils ont des responsabilités particulières pour avoir un Internet plus sûr", a affirmé Thierry Breton, cité par 'Reuters', ajoutant qu'il doit encore vérifier si d'autres entreprises pouvaient être concernées par le DSA. Une décision est attendue dans les prochaines semaines.

Invité dimanche dernier de l'émission "Questions politiques" sur 'France Inter'/'franceinfo'/'Le Monde', le commissaire européen au Marché intérieur avait déjà mis en garde Twitter, en affirmant que la plateforme devra se soumettre à la nouvelle législation de l'UE. "A partir de septembre, Elon Musk fera ce qu'on lui demandera de faire s'il veut continuer à opérer", avait-il prévenu...