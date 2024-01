Diamants russes : le géant Alrosa rejoint la liste noire de l'UE

La Russie est le plus grand producteur mondial de diamants bruts en volume, avec plus de 90% de ses activités dominées par Alrosa.

(Boursier.com) — L 'Union européenne serre encore la vis contre Moscou et a ajouté le russe Alrosa, premier producteur mondial de diamants, ainsi que son PDG Pavel Alekseevich Marinychev à sa liste de sanctions... "Conformément à l'interdiction des diamants que nous avons introduite avec le 12ème paquet de sanctions, l'UE répertorie aujourd'hui Alrosa, la plus grande société minière de diamants au monde, et son PDG", a déclaré le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, sur la plateforme de médias sociaux X.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF), via Twitter

Depuis le 1er janvier 2024, l'Union européenne et les pays du G7 interdisent l'importation directe de diamants en provenance de Russie (diamants naturels et synthétiques non industriels, ainsi que joaillerie de diamant).

La prochaine étape interviendra à partir de mars, avec une interdiction d'importation indirecte des diamants russes transformés (c'est-à-dire taillés et/ou polis) dans des pays tiers, y compris de bijoux intégrant des diamants originaires de Russie, explique l'UE...

Une manne pour Moscou

L'interdiction des diamants figurait en tête des revendications de Kiev depuis plus d'un an... La Russie est le plus grand producteur mondial de diamants bruts en volume, et plus de 90% de cette activité est dominée par Alrosa. En 2021, l'année précédant le déclenchement de la guerre contre l'Ukraine, la Russie a exporté pour environ 4 milliards de dollars (3,77 milliards d'euros) de diamants, un montant qui n'a que légèrement diminué en 2022, la communauté internationale s'étant abstenue d'imposer des sanctions...

L'opacité qui domine l'industrie du diamant a considérablement freiné la mise en place de cette interdiction, avec une chaîne de production complexe. Ainsi, les diamants bruts russes sont généralement taillés et polis en Inde, puis commercialisés à Anvers, en Belgique, d'où ils sont expédiés vers d'autres marchés comme les États-Unis, Hong Kong et les Émirats arabes unis.

Rôle crucial de la Belgique

Pour jouer la carte de la transparence, l'UE et le G7 ont développé un système international de traçabilité pour retrouver les diamants tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des mines aux magasins. La Belgique, où 220 millions de dollars de diamants sont échangés par jour dans la ville d'Anvers, a joué un rôle crucial dans la mise en place de ce système...

