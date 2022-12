DHL Express va traiter plus de 4,5 millions de colis en décembre !

150 saisonniers en supplément des 3.500 collaborateurs mobilisés...

(Boursier.com) — Noël arrive à grands pas !... D'après un récent sondage, les cadeaux restent le poste de dépenses no1 des Français. Et, cette année, les Français seront encore nombreux à acheter leurs cadeaux en ligne. En effet, la crise du covid a accéléré de façon spectaculaire le phénomène des achats à distance, qui est désormais bien ancré dans les habitudes des consommateurs...

Aujourd'hui, le pays compte plus de 42 millions de cyberacheteurs et 73% d'entre eux auraient déjà prévu de faire leurs achats de Noël 2022 sur internet. En décembre, DHL Express France s'attend ainsi à traiter plus de 4,5 millions de colis, avec une journée record attendue le lundi 19 décembre où les équipes traiteront plus de 260.000 colis sur cette seule journée ! Ces chiffres sont en augmentation de +21% par rapport aux chiffres de Noël 2019, dernière année de référence "pré-covid"...

Pour que tous ces cadeaux arrivent en temps et en heure au pied du sapin, les équipes du leader mondial du transport express sont déjà sur le pont pour charger la hotte du Père Noël. DHL Express a tout prévu pour faire face à ce pic d'activité, en hausse d'environ +35 % par rapport à la moyenne de l'année. Plus de 150 saisonniers vont venir prêter main forte aux collaborateurs DHL, tous mobilisés pour l'opération Noël. Et, pour acheminer les colis depuis et vers le monde entier, ce sont déjà 4 vols supplémentaires qui sont en service jusqu'à Noël, relevant leur nombre à 38 pour connecter quotidiennement au reste du monde les 49 agences opérationnelles françaises de l'entreprise.

Maillage national

De plus, pour faciliter et accélérer la réception des colis, même en cas d'absence, et limiter la circulation des véhicules de livraison, DHL Express continue de densifier son maillage national. Depuis ce mois de novembre, l'ensemble des 2.800 voisins-relais du réseau national Pick Me est intégré au réseau de proximité de DHL Express, déjà partenaire de Relais Colis et propriétaire des consignes en magasins Swipbox.

Les clients ont désormais le choix entre 7.600 points sur le territoire pour faire livrer leurs cadeaux. Et ce système de proximité va continuer de se développer, DHL Express va bientôt tester à Toulouse les points de réception mobiles de Junglo, des vélos relais qui se positionnent dans la rue à des horaires définis. Ces nouveaux modes de livraison s'inscrivent dans l'objectif zéro émission à horizon 2050 fixé par le Groupe Deutsche Post DHL.

Un réseau national adapté aux pics d'activités : 255 millions d'euros investis en 6 ans

Pour livrer les cadeaux de Noël, les équipes de DHL Express peuvent s'appuyer sur le puissant réseau développé par le transporteur en France. L'entreprise a investi 255 millions d'euros dans ses infrastructures hexagonales sur ces 6 dernières années. Elle a agrandi ses agences et les a équipées d'outils derniers cris pour raccourcir les délais de livraison, renforcer le suivi et la sécurité des colis tout en améliorant le confort de travail de ses équipes. Elle a notamment consacré 170 millions d'euros à sa nouvelle plate-forme de Paris-Charles de Gaulle. Construite sur un espace équivalent à 13 terrains de football, il s'agit de l'investissement le plus important de DHL Express ces dernières années en Europe et du plus important jamais réalisé en France depuis son arrivée en 1976.

Inauguré l'an passé, ce site est fin prêt pour faire face à l'explosion d'activité attendue en décembre. Sa chaîne de tri ultramoderne fait 1,5 km de long et sa capacité de traitement atteint les 38.000 pièces (colis et plis) par heure, soit 15 fois plus que l'installation précédente...

Des initiatives pour réduire l'empreinte carbone des cybercadeaux

DHL Express France développe des services innovants qui permettent aux consommateurs de récupérer les cadeaux qu'ils ont achetés en ligne rapidement et simplement, tout en limitant l'empreinte carbone de leurs cyberachats. Lorsqu'ils ne sont pas présents chez eux, ils ont en effet de nombreuses solutions alternatives pour aller chercher leurs colis à proximité et à leur convenance avec plus de 7.600 points de réception à ce jour.

De plus, pour les livraisons effectuées directement à domicile, DHL Express a mis en place des systèmes de livraison collaborative à vélo ou à pied. Ainsi, le transport de colis ne génère pas d'empreinte carbone additionnelle et les e-consommateurs bénéficient d'horaires de livraison élargis... Il faut dire que l'entité française est très engagée en la matière. Elle dessert désormais une centaine de centres-villes français avec des modes de transport doux : à pied, à vélo, en triporteur ou en utilitaire électrique. D'ici la fin de l'année, elle aura acquis 100 nouveaux véhicules zéro émission pour développer sa flotte électrique en France...

