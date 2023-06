DHL Express lance 'GoGreen Plus'

GoGreen Plus s'inscrit dans le cadre de l'objectif de développement durable du groupe Deutsche Post DHL, qui vise le zéro émission nette d'ici à 2050

(Boursier.com) — DHL Express annonce le lancement de GoGreen Plus, un nouveau service qui permettra aux clients de réduire les émissions de carbone associées à leurs expéditions en utilisant du Carburant d'Aviation Durable (SAF). Cette grande première pour les transporteurs express mondiaux a été lancée dans un premier temps au Royaume-Uni, puis en Italie, au Danemark, en Suède, en France, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud et dans les Émirats Arabes Unis.

Les clients DHL auront la possibilité de sélectionner GoGreen Plus lorsqu'ils choisiront leur service d'expédition via MyDHL+, la plateforme d'expédition et de suivi en ligne de la société. Le service est conçu pour être totalement flexible, puisqu'il peut être sélectionné pour des envois individuels ou via une offre contractuelle.

GoGreen Plus sera disponible pour tous les clients DHL Express dans le monde entier dans les mois à venir : ils auront la possibilité de choisir le montant d'investissement de réduction de CO2 et ainsi choisir la quantité de SAF souhaitée...

Récentes collaborations

Le nouveau service GoGreen Plus est rendu possible grâce aux récentes collaborations de DHL avec bp et Neste pour l'approvisionnement en SAF des hubs DHL Express dans le monde entier. La partie renouvelable de ce carburant innovant est produite à partir d'huiles usagées. Ces SAF issus de déchets et de résidus peuvent permettre de réduire jusqu'à 80 % les émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie par rapport au carburant conventionnel qu'ils remplacent...

John Pearson, PDG de DHL Express, déclare : "Nous savons que nos clients sont déterminés à réduire leur impact sur l'environnement. Il est donc important que nous leur en donnions les moyens. Je suis ravi que nos clients puissent désormais profiter pleinement de notre investissement dans les SAF et, par là même occasion, réduire les émissions de leurs expéditions. Les SAF sont la principale méthode de réduction des émissions de carbone dans l'aviation à l'heure actuelle et, par conséquent, le moyen le plus efficace d'aider nos clients à rendre leurs propres chaînes d'approvisionnement plus durables".

La compensation par le biais de GoGreen Plus permet aux clients de réduire leurs émissions de scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes de gaz à effet de serre qui se produisent dans la chaîne de valeur d'une entreprise, y compris le transport et la distribution. Contrairement aux initiatives de compensation carbone, la compensation imaginée pour GoGreen Plus réduit les émissions dans le secteur de la logistique : le service peut donc être utilisé pour la déclaration volontaire d'émissions des clients de DHL et suit la philosophie de l'initiative Science Based Target (SBT).

Objectif de zéro émission nette d'ici à 2050

Le service GoGreen Plus s'inscrit dans le cadre de l'objectif de développement durable du groupe Deutsche Post DHL, qui vise à atteindre un objectif de zéro émission nette d'ici à 2050. Il contribue en outre à atteindre l'objectif intermédiaire d'utiliser 30% de SAF pour l'ensemble du transport aérien d'ici à 2030.

Conformément à sa feuille de route en matière de développement durable, le groupe Deutsche Post DHL a l'ambition d'offrir une solution verte pour tous ses produits et services dans l'ensemble de ses divisions.